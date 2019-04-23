Redmi Note 7 inceleme (VİDEO) – 1999 TL’ye en iyisi mi?

Redmi Note 7 inceleme videomuzda, orta segmentin yeni telefonuna detaylıca yakından bakıyoruz. Bakalım Redmi Note 7 bizlere neler sunuyor?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

İlginizi çekebilir: Redmi Note 7 kutu açılışı

Redmi Note 7 inceleme – Tasarım özellikleri

Mavi ve siyah renk seçenekleriyle ülkemizde yer alan telefon, polikarbon çerçevelere ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunan cam bir arka yüzeye sahip. Xiaomi, bu modelin dayanıklılığı ile ilgili oldukça iddialı. Öyle ki cihazın Çin’deki garanti süresi 12 ay yerine 18 ay olarak sunuluyor. Açıklanan bilgilere göre telefonda hem ön hem de arkada 0.8 mm’lik ekstra bir katman bulunuyor ve yan çerçevelerde de darbe emmek adına özel bir tasarım tercih edilmiş.

Tasarım noktasında Redmi Note 7 modelinin 186 gram ağırlığı ile epey ağır olduğunu belirtelim. Cihaza ön taraftan baktığınızda damla çentik tasarımı ile karşılaşıyorsunuz. Cihazın alt tarafındaki çene bölümünde ise bir bildirim ışığı yer alıyor. Arka tarafta parmak izi sensörü yer alırken, kamera yardımıyla yüz tanıma sistemini de kullanabiliyoruz.

Redmi Note 7 inceleme – Ekran ve donanım bileşenleri

Telefonda 6.3 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve IPC LCD ekran kullanılmış.

Gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alan modelde 4 GB RAM, 64 GB veya 128 GB depolama alanı ve 256 GB‘a kadar arttırılabilir hafıza desteği bulunuyor. Bağlantı desteğinde ise Bluetooth 5.0, 802.11ac Wi-Fi ve FM radyo olması başarılı. Sadece telefonda NFC’nin eksik olduğu gözümüze çarptı.

Redmi Note 7 kamera özellikleri

48 MP ana kamera sunan telefonda 5 MP‘lik bir ikinci kamera bulunuyor. Yaptığımız denemelerde, özellikle ışığın yeterli olduğu alanlarda telefonun fotoğraf kalitesine hayran kaldık. Düşük ışıkta ise tabii ki yer yer detayların kaybolması ve kirlilik sorunları ile karşılaşıyorsunuz.

İkinci kamera sayesinde donanımsal olarak portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ayrıca hem ön hem de arka kamerada yapay zeka desteği bulunuyor. Telefonda 13 MP’lik bir ön kamera yer alıyor.

Son olarak telefonda 4000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Yaklaşık 2 saatte tam dolan bu pil ile, PC Mark Batarya testinde 7 saat 30 dakikalık bir sonuç aldık. Günlük kullanımda da 8 saate varan bir ekran süresi alabiliyorsunuz.

Redmi Note 7 fiyatı

Cihaz ülkemizde Xiaomi Türkiye garantili olarak 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleriyle satılıyor.