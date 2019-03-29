Redmi Note 7 kutu açılışı (VİDEO)

Redmi Note 7 kutu açılışı videomuzda, dün itibarıyla resmi olarak tanıtılan modelin kutu içeriğine yakından bakıyoruz. Bakalım kutu içeriğinde neler var?

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Redmi Note 7 özellikleri

Siyah, mavi ve kırmızı gibi renk seçenekleri olan telefonun, önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam ile kaplı. Parmak izi sensörü telefonun arka tarafında yer alırken, USB Type-C yuvası ve 3.5 mm’lik kulaklık girişi de cihazda bulunuyor. 6.3 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel ve Full HD+ çözünürlük sunan cihaz, damla çentik tasarımını kullanıyor. Gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alan telefonda, 4 GB RAM ile birlikte 64 GB veya 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün.

48 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera sunan telefonda, yapay zeka desteği bulunuyor. İkinci kamera ile birlikte Portre fotoğrafları da çekebiliyoruz. Ön tarafta ise 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor ve yapay zeka desteği ile yazılımsal portre modu burada da karşımıza çıkıyor.

Son olarak telefonda 4000 mAh pil kapasitesi olduğunu belirtelim.

Redmi Note 7 kutu açılışı

Cihazın kutu içeriğinden Xiaomi Türkiye garantisi, siyah renkli yumuşak kılıf, 5V2A şarj adaptörü ve USB Type-C kablosu çıkıyor. Kutu içeriğinde kulaklık olmadığını belirtelim.