Redmi Note 7, ilk 6 ayında 15 milyon sattı!

Redmi Note 7, global satışta rakiplerine karşı gövde gösterisi yaptı. Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin Note 7 serisinde 15 milyon adet cihaz satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Son yılların gözde akıllı telefon markalarından Xiaomi’nin alt markası Redmi, satışını gerçekleştirdiği Redmi Note 7’nin çıkışından sonraki ilk 6 ay içerisinde 15 milyonluk satışa ulaştı. Bununla birlikte, şirketin fiyat-performans telefonu Redmi serisine olan talep dünya pazarlarında her geçen gün artmaya devam ediyor.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada: “Bir kilometre taşına daha ulaştık. Sadece 6 ayda Redmi Note 7 serisi dünya genelinde 15 milyon adet satıldı. Olağanüstü Mi hayranlarımız olmasa bunu başaramazdık.” sözlerine yer verildi.

Redmi Note 7 modeli neler sunuyor?

Suya ve toza karşı koruma sağlayan cihaz, 6.3 inç‘lik ekranla geliyor ve kullanıcısına 230×1080 piksel çözünürlük sunuyor. Çentik sorununa da su damlası çentik yöntemiyle çözüm bulan Redmi, kameranın olduğu bölge haricinde tam ekran deneyimi vadediyor.

Redmi Note 7’nin dikkat çeken bir diğer önemli özelliği de Snapdragon 660 işlemciden güç alması. 6 GB‘a kadar RAM desteği veren ve 32 ila 64 GB depolama hafıza seçenekleri sunan Redmi Note 7’de toplam hafıza yeterli gelmezse, microSD kart desteği ile hafıza yükseltilebiliyor.

Cihazın kamera konusunda, arka yüzünde yer alan 48 MP kamera ve yardımcı 5 MP kamera ile Note 7, rakiplerine meydan okuyacak. Ön yüzde ise 13 MP kamera bulunuyor.