GP Charge Anyway: Hem kalem pil şarj cihazı hem powerbank!

GP Charge Anyway ile hem şarj edilebilir AA ve AAA kalem pillerinizi şarj edebilir, hem de içerisinde depoladığınız 4 adet pili bir powerbank olarak kullanabilirsiniz.

Günümüzde artan pil kullanımı, aynı zamanda ciddi oranda atık pil durumuna da sebebiyet veriyor. Neredeyse her elektronik ürünün kablosuz bir hal alması ve özellikle akıllı telefonları şarj etmek için artan powerbank kullanımını buna örnek göstereibliriz.

Batarya konusunda dünyadaki en popüler markalardan biri olan GP ise yeni geliştirdiği Charge Anyway ürünü ile ikisi bir arada özel bir cihaz ortaya koyuyor. Dışarıdan bakıldığında AA ve AAA piller için bir şarj cihazı olarak görünen GP Charge Anyway, aynı zamanda şarj ettiği piller ile akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerinizi de şarj edebilmek için powerbank olarak kullanmanızı sağlıyor. Böylece piyasanın en çevreci powerbank’i de olmayı başaran Charge Anyway, doğaya atık pil atılması konusunda da önemli bir katkı sağlayacak.

Çevreci şarj cihazı, çevreci powerbank: GP Charge Anyway

Türkiye’de kişi başı ortalama pil tüketimi 6 ile 8 adet arasında değişiyor. Bu nedenle her sene binlerce ton pil atığı üretmiş oluyoruz. Bunu engellemek için kolları sıvayan GP ise Charge Anyway ile hem kalem pil şarj etme hem de powerbank ihtiyacını karşılayacak. Powerbank olarak kullanıldığında 5 watt gücünde bir şarj desteği sunabililiyor. Pil şarj cihazı olarak kullanımda ise 2600 mAh AA pilleri 6 saatte, 2000 mAh AA pilleri 5 saatte, 800 mAh AAA pilleri de 2 saat içinde şarj edebiliyor. 2600 mAh piller ile 10.400 mAh değerinde maksimum powerbank kapasitesine de sahip olduğunu belirtelim. Böylece neredeyse her telefonu şarj edebilir durumda olacak.

Ayrıca acil durumlarda da en yakın satış noktasından herhangi bir alkalin pili alarak telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Bir diğer yandan cebe rahatlıkla sığabilecek boyutta olan Charge Anyway, 8 cm uzunluğunda, 6,5 cm eninde ve 2,5 cm kalınlığında olduğunu belirtelim. Ağırlığı ise en fazla 57 gram olarak belirtiliyor.