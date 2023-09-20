Redmi bir süredir Redmi Note 13 Pro serisi üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, Redmi Note 13 Pro serisi ön siparişi verenlere özel bir hediye duyurdu. Detaylara bakalım.

Redmi kanadından resmi açıklama Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’dan geldi. Açıklamaya göre Redmi Note 13 Pro serisine ön kayıt yaptıranlar bir senelik ücretsiz ekran koruma hizmetine sahip olacaklar. Akıllı telefon serisi ülkemizde henüz satışa çıkmıyor ancak satışa çıktığı zaman bizde de kampanya olması muhtemel.

Bundan önceki sızıntılarda Redmi Note 13 Pro+ Geekbench testinde görüntülenmişti. Teste göre Redmi Note 13 Pro+ kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 Ultra yonga setine sahip olacak. Akıllı telefon Geekbench testinden 1122 tekli çekirdek ve 2636 çoklu çekirdek skoru aldı. Listeye göre akıllı telefon 16 GB RAM ile birlikte gelecek. Ancak bunun haricinde 8 GB RAM’e sahip bir varyant olacağı da tahmin ediliyor.

TENAA listesine göre Redmi Note 13 Pro+ 2.712 x 1.220 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 6.67 inç büyüklüğünde olacak ve 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

Hızlı şarj teknolojileri ile adından fazlasıyla söz ettiren Redmi, yeni akıllı telefonu olacak olan Redmi Note 13 Pro+’da da 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya kullanacak.

Kamera tarafında da oldukça dolu olacak olan akıllı telefon Samsung’ın 200 MP çözünürlüğündeki HP3 1/1,4 inç kamera sensörünü kullanacak. Bu kamera sensörü f/1,65 diyafram açıklığına sahip.