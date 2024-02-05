Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ ile devam ediyor.

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Türkiye’de çok sevilen Redmi serisinin tepe modeli olan Redmi Note 13 Pro+ kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

200 MP ana kamerası ve 8 MP geniş açı lensi ile gelen Redmi Note 13 Pro+, aldığı 121 puan ile 76. sıradan listeye giriş yaptı. 123 fotoğraf ve 117 video puanı ile şaşırtan cihaz, OnePlus 9 Pro ve Samsung Galaxy S22 ile benzer puanı almayı başarıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ kamera özellikleri