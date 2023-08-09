Redmi’nin Çin pazarı için geliştirdiği Redmi Note 13 serisi telefonlar hakkında yeni bilgiler geldi. Bu serinin en az üç model içereceği düşünülüyor. Bunlar Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ olacak gibi görünüyor. Ekim ayında Çin’de duyurulabileceği öne sürülüyor. İddialara göre, Note 13 Pro+’nın bazı özellikleri hakkında sızıntılar ortaya çıkmış durumda.

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Daha önce Redmi Note 12 serisinde sadece Redmi Note 12 Pro+ modelinde 200 megapiksel kamera bulunuyordu. Ancak en son sızıntılara göre, Redmi Note 13 Pro+’nın da 200 megapiksel kameraya sahip bir orta sınıf telefon olabileceği konuşuluyor. Bu nedenle, söz konusu sızıntıda Redmi Note 13 Pro+’nın özellikleri hakkında bahsediliyor olabilir.

Sızıntılara göre, iddia edilen Redmi Note 13 Pro+’nın 200 megapiksel kamerası 4x sensor zoom özelliği sunacak. Ayrıca, cihazın 5.000mAh batarya kapasitesine sahip olup 120W hızlı şarjı destekleyeceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, en son sızıntıda dikkat çeken en önemli detay, Redmi’nin bu modelde ilk kez kavisli kenarlı bir ekran kullanabileceği yönünde. Ekranın 1.5K çözünürlüğü desteklemesi bekleniyor ve büyük olasılıkla 120Hz yenileme hızını da destekleyeceği tahmin ediliyor.

Yukarıda görülen şema, sözde Redmi Note 13 Pro’nun tasarımını gösteriyor. Ancak tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmamış sızıntılara dayanıyor. Bakalım bu sızıntılar doğru çıkacak ve Redmi beklendiği gibi kamera tarafında bir şov yapacak mı? Bekleyip göreceğiz.