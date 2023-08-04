Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi’nin yeni kitap tarzı katlanabilir telefonu olarak bu ayın sonlarında piyasaya sürülecek. Cihaz, Leica tarafından ayarlanan dörtlü kamera kurulumu ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gibi dikkat çekici özelliklerle birlikte gelecek. Son sızıntılar, Xiaomi Mix Fold 3’ün perakende kutusunun görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler, telefonun Leica ayarlı kameralara sahip olacağını doğruluyor. Ayrıca, akıllı telefonun sağ tarafında hafif bir kavis ve ön kamera için ortalanmış bir delik bulunan kapak ekranının olduğu gözlemleniyor.

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Xiaomi’nin daha önceki katlanabilir modellerinde de Leica ayarlı kameralar kullanılmıştı, ancak Mix Fold 3, dört arka kameraya sahip olan ilk katlanabilir model olacak. Rapora göre, akıllı telefonda birincil Sony IMX800 sensörü, ultra geniş lens, 3.2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens ve 5x yakınlaştırmalı periskop telefoto lens gibi kamera özellikleri bulunacak.

Katlanabilir telefonun kapak ekranı 6,56 inç boyutunda olacak ve AMOLED panel ile FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Ana ekran ise 8.02 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğe sahip katlanabilir bir AMOLED olabilir.

Mix Fold 3, 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 8 Gen 2 SoC ile güçlendirilecek. Ayrıca, cihaz 3C sertifikasına göre 67W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.800mAh pil ile gelecek.

Tüm bu özellikler, Xiaomi Mix Fold 3’ün katlanabilir akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu olmasını sağlayabilir. Ancak resmi tanıtım ve piyasaya sürülme tarihini beklememiz gerekecek.