Xiaomi markasının en sevilen serisi Redmi Note serisi, bu sene 13. kez karşımızda yer alıyor. Redmi Note 13 serisi ülkemizde dört farklı model olarak yer alıyor. Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro Plus 5G modelleri tüketicilerle buluşuyor. Bu videoda serinin en uygun fiyatlı telefonu Redmi Note 13 modelini kutusundan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.
Redmi Note 13 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 162.3 x 75.6 x 8 mm, 188,5 gram, IP54
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz , FHD+, 1800nit parlaklık
İşlemci: Snapdragon 685
RAM/Depolama: 8GB/256GB
Kamera: 108MP + 8MP + 2MP / 16MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 33W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC
Fiyat: 10.700 TL
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