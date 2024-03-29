Xiaomi markasının en sevilen serisi Redmi Note serisi, bu sene 13. kez karşımızda yer alıyor. Redmi Note 13 serisi ülkemizde dört farklı model olarak yer alıyor. Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro Plus 5G modelleri tüketicilerle buluşuyor. Bu videoda serinin en uygun fiyatlı telefonu Redmi Note 13 modelini kutusundan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.

Redmi Note 13 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.3 x 75.6 x 8 mm, 188,5 gram, IP54

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz , FHD+, 1800nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 685

RAM/Depolama: 8GB/256GB

Kamera: 108MP + 8MP + 2MP / 16MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33W

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC

Fiyat: 10.700 TL

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