Geçtiğimiz hafta Xiaomi, Redmi Note 12 serisi Çin pazarında tanıtmıştı. Bu lansmanın ardından sizlerle Redmi Note 12 serisinin incelemelerini ve bir önceki nesil olan Redmi Note 11 serisi ile karşılaştırmalarını paylaştık. Bugün ise elimizde Redmi Note 12 serisi ile ilgili bir haber daha bulunuyor.

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Raporlar, cihazın Hindistan pazarında Xiaomi 12i HyperCharge ismiyle piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bugün ise Redmi Note 12 Pro+, ABD FCC sertifikasyon sitesinde görüldü. Bu da Redmi Note 12 serisi için global lansmanın yakın olduğunu işaret ediyor.

Redmi Note 12 Pro+ 5G küresel varyantı, 22101316UG model numarasıyla Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifikasyon web sitesinde tespit edildi. Cihaz globale çok yüksek ihtimalle Android 13 tabanlı MIUI 14 ile birlikte gelecek. Ayrıca FCC, Xiaomi’nin akıllı telefondaki LTE Band 40 ve 5G NR n40 özelliklerinin yazılım tarafından devre dışı bırakılacağını ortaya koyuyor.

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