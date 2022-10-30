Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Redmi Note 12 serisini tanıttı. Bugün sizlerle Redmi Note 12 Pro+ ile ondan bir önceki nesil olan Redmi Note 11 Pro+’ı karşılaştıracağız. Başlayalım.

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İçindekiler Ekran

Batarya

Donanım

Kamera

Ekran

Redmi Note 11 Pro+ 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte Amoled bir ekrana sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

Redmi Note 12 Pro+ ise 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte Oled bir ekrana sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

İki nesil arasında ki tek fark panel farkı. Redmi Note 12 Pro’da Oled panele geçilmiş.

Batarya

Batarya tarafında Redmi Note 11 Pro+ 4500 mAh büyüklüğünde ve 120W hızlı şarjı destekleyen bir bataryaya sahip.

Redmi Note 12 Pro+’ta ise 5000 mAh büyüklüğünde ve 120W hızlı şarjı destekleyen bir batarya kullanılmış.

Xiaomi, yeni nesilde daha büyük bir batarya kullanmış.

Donanım

Redmi Note 11 Pro+, MediaTek Dimensity 920 ile birlikte geliyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.5 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 2.0 Ghz ARM Cortex-A55 olmak üzere 8 çekirdeğe sahip.

Redmi Note 12 Pro+ ise MediaTek Dimensity 1080 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Redmi Note 12 Pro+’ta MediaTek’in daha yeni nesil Dimensity işlemcisi kullanılmış.

Kamera

Redmi Note 11 Pro+ üçü arkadan biri tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 108 MP f1.89 diyafram değerine sahip. İkinci kamera olan ultra geniş açılı kamera 8 MP f2.2 fiyafram değerine sahip. Üçüncü arka kamera olan makro kamera 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Arka kamera ile 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS ve 4K 30 FPS video çekilebiliyor. Cihazda OIS desteği bulunmuyor.

Redmi Note 11 Pro+’ın ön kamerası ise 16 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 60 FPS video çekilebiliyor.

Redmi Note 12 Pro+ ise üçü arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 200 MP f1.65 diyafram değerine sahipken ikinci kamera olan ultra geniş açılı kamera 8 MP. Üçüncü arka kamera ise 2 MP çözünürlüğünde makro kamera. Arka kamera ile 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS ve 4K 30 FPS video çekilebiliyor. Cihazın OIS desteği de mevcut.

Redmi Note 12 Pro’nun ön kamerası ise 16 MP çözünürlükte. Ön kamera ile de 1080p 60 FPS video çekilebildiğini görüyoruz.

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