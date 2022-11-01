Sizinde bildiğiniz üzere Xiaomi’nin Redmi Note serisi her sene çok satar. Genel olarak her yıl “Redmi Note serisi bir dakika içerisinde x adet satışa ulaştı!” gibi haberler görürüz. Geçen hafta tanıtılan Redmi Note 12 serisinden sonra da bu durum yaşandı.

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Dediğimiz gibi Redmi Note 12 serisi geçen hafta tanıtılmıştı. Bu ailenin üyeleri: Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G ve Redmi Note 12 Explorer Edition olmuştu. Xiaomi tarafından açıklanan veriye göre Redmi Note 12 serisi ilk satışında bir dakika içerisinde toplamda 350.000 adetten fazla sattı.

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Siz Redmi Note 12 serisinin satış adetleri hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.