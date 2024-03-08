Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Note 11 Pro Plus 5G HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Redmi Note 11 Pro+ 5G kullanıyorsanız ve halen Redmi Note 11 Pro Plus 5G HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G HyperOS ile birlikte neler sunuyor?

Redmi Note 11 Pro+ 5G 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1080×2400 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 920 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 920 yonga seti gücünü 120W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Redmi Note 11 Pro+ 5G kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.