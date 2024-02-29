Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Note 11 5G HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Redmi Note 11 5G kullanıyorsanız ve halen Redmi Note 11 5G HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Redmi Note 11 5G HyperOS güncellemesi ile birlikte neler sunuyor?

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.6 inç büyüklüğündeki bu ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor.

Redmi Note 11 5G kaputun altında MediaTek Dimensity 810 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB/ 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 810 yonga seti gücünü 33W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.