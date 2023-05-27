Redmi dediğimiz zaman aklımıza hemen orta segment veya giriş segment akıllı telefonlar geliyor. Biraz daha teknoloji alanına hakim kişiler ise tam kablosuz kulaklıkları ve akıllı saatleri de düşünüyor. Ancak Redmi bunlardan fazlası. Amiral gemisi seviyesinde de akıllı telefonlar üreten Redmi, küresel pazara bu akıllı telefonları Poco veya Xiaomi T serisi adı altında sürüyor. Bu yüzden ülkemizde ve küreselde Redmi’nin K serisi çok bilinmiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu olması beklenen Redmi K60 Ultra’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun tasarım detayları sızdırıldı. Detaylara bakalım.

*Redmi K50 Ultra

DCS tarafından paylaşılan rendera göre akıllı telefon alışılagelmiş bir ekran tasarımına sahip olacak. Bu ekran tasarımında bizleri orta kamera deliği ve onun üzerinde ahize karşılayacak. Arka tarafa geldiğimizde ise Vivo’nun tasarımlarına benzeyen bir tasarım bizleri karşılıyor. Sol üst köşeye kamera modülü yerleştirilmiş. Bu kamera modülünün içerisinde ikisi devasa birisi ise onlara nispeten küçük duran üç adet arka kamera bulunuyor. Bu arka kamera kurulumunun sağ üstünde ise LED flaş bulunuyor. Henüz bunlar render olduğu için görünmüyor ancak Xiaomi’nin alışılagelmiş logo tasarımını bu akıllı telefonda da görmemiz işten bile değil.

Bundan önceki sızıntılara göre Redmi K60 Ultra 1.5K çözünürlükte ve 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek bir ekran ile birlikte gelecek. Kaputun altında ise MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti olacak. Bu yonga setine 120W kablolu hızlı şarj desteği olan bir batarya eşlik edecek.