Redmi K60 Ultra, Xiaomi’nin alt markası Redmi tarafından Çin pazarı için geliştirilen bir sonraki amiral gemisi telefonu olacak. Bu cihaz, önceki Redmi K50 Ultra’nın halefi olacak ve Çin pazarına özgü bir ürün olarak sunulacak. Redmi K50 Ultra’nın küresel pazarda Xiaomi 12T Pro adı altında yer aldığı gibi, Redmi K60 Ultra’nın da küresel pazarda Xiaomi 13T Pro olarak adlandırılan bir versiyonunun piyasaya sürüleceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Biz de sizler için Redmi K60 Ultra hakkında merak edilen her şeyi sizler için bir araya getirdik.

Redmi K60 Ultra, Çin’de 14 Ağustos’ta resmiyete kavuşacak. Bu etkinlik, Weibo ve diğer Çin yayın platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Aynı etkinlik kapsamında Xiaomi, Redmi K60 Ultra’nın yanı sıra Xiaomi Mix Fold 3 katlanabilir telefonu, Xiaomi Pad 6 Max tabletini ve Xiaomi Band 8 Pro gibi diğer ürünlerini de tanıtacak.

Cihazın renk seçenekleri camgöbeği ve siyah olarak sunulacak. Ön tarafta, delikli bir ekran tasarımı, ince çerçeveler ve ekran altı parmak izi tarayıcı bulunacak. Arka yüzeyde, siyah renkte bir çıkıntılı kamera modülü yer alacak. Ayrıca, Redmi K60 Ultra’nın IP68 derecesi ile toza ve suya dayanıklılık özelliğine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, bir Xiaomi yöneticisi cihazın beyaz renkli özel bir versiyonunun da olabileceğini ima etti.

Redmi K60 Ultra, 6.67 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğe, 144Hz yenileme hızına, P3 renk gamına ve 2.600 nit parlaklığa sahip bir OLED panel ile donatılmış olacak. Ayrıca, ekran deneyiminin PixelWorks X7 ekran yongası ile geliştirileceği de doğrulandı.

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Ön kamera hakkında henüz net bir bilgi yok, ancak arka kamerada 8K video kaydı yapabilen ve OIS özelliğine sahip Sony IMX800 50 megapiksel birincil sensör bulunacak. Diğer arka kameraların detayları ise henüz açıklanmadı.

Cihaz, gücünü Dimensity 9200 Plus yonga setinden alacak. En üst varyantı 24 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama ile sunulacak. MIUI 14 arayüzüne sahip Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

Pil kapasitesine ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmasa da, cihazın 120W hızlı şarj desteği ile geleceği tahmin edilmektedir. Bağlantı özellikleri arasında çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, IR blaster, USB-C bağlantı noktası ve çift stereo hoparlör yer alması bekleniyor.