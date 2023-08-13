Katlanabilir akıllı telefonlar, dar bir nişten çıkarak artık geniş kitlelere hitap eden ürünler haline geldi. Samsung lider konumda olsa da, Çinli üreticiler inovasyonda öne çıkıyor. Honor, yakın zamanda tarihindeki en ince katlanabilir telefonu olan Magic V2’yi tanıttı. Ancak Çinli dev Xiaomi Mix Fold 3 modeliyle tahtı ele geçirmeyi amaçlıyor.

Xiaomi Mix Fold 3 Nasıl Olacak?

Xiaomi, Mix Fold 3’ün Çin’de 14 Ağustos’ta Redmi K60 Ultra ile birlikte piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu yazıda, yaklaşan bu katlanabilir telefonla ilgili tüm detayları derledik. Kitap tarzı katlanabilir akıllı telefonlar, tüketiciler arasında giderek popülerlik kazanıyor. Ancak bazı kullanıcıları satın almaktan alıkoyabilecek bir faktör, cihazların kalınlığı olabilir. Galaxy Z Fold 5 ve Z Fold 4 gibi ana akım cihazlar oldukça kalın olarak kabul edilebilir.

Xiaomi, katlanabilir cihazlarını mümkün olduğunca ince tasarlamaya odaklanmış durumda. Geçen yılki Mix Fold 2 modeli sadece 11 mm kalınlığında ve 262 gram ağırlığındaydı. Bu yıl, Xiaomi Mix Fold 3 ile daha da ileri gitmeyi hedefliyor. Açıldığında sadece 4,93 mm kalınlığında olacak. Katlandığında ise oldukça şık bir 9,8 mm kalınlığına sahip olacak.

Bu bağlamda, Honor Magic V2, açıkken 4,7 mm ve katlandığında 9,9 mm kalınlığıyla mevcut en ince yatay katlanabilir cihazlardan biri olarak dikkat çekiyor. Xiaomi Mix Fold 3 ayrıca, arkada dört ayrı kamera halkasına sahip ve her yüzeyi düz bir tasarıma sahip olacak.

Xiaomi Mix Fold 3’ün ince tasarımı, yenilikçi menteşe tasarımının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Menteşe, sağlam ve yüksek mukavemetli çelik ile uzun ömürlü karbon seramik malzemelerinin bir kombinasyonundan oluşuyor. Bu menteşe sistemi 14 hareketli parça ve 198 bileşen içeriyor ve 3 kademeli bir biyel kolü kurulumuna sahip. Bu, daha basit bir 2 aşamalı tasarıma sahip olan Mix Fold 2’nin menteşesine kıyasla önemli bir gelişmedir.

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Mix Fold 3’ün menteşesi oldukça çok yönlü. Telefonu yarıya kadar açtığınızda, 45° ile 135° arasında herhangi bir açıda durdurabilirsiniz. Ayrıca son derece dayanıklıdır; TÜV Rheinland tarafından test edilmiş ve 500.000 katlama içeren dayanıklılık testini başarıyla geçmiştir.

Ekran açısından, Xiaomi Mix Fold 3’ün 2K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 8.02 inç katlanabilir AMOLED bir ekrana sahip olacağı açıklandı. Kapak ekranı ise 6,5 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlüğünde olacak.

Donanım açısından dikkat çeken bir gelişme, cihazda bulunan Snapdragon 8 Gen 2 yongasıdır. Mix Fold 2, önceki nesil Snapdragon 8+ Gen 1 yongasını kullanıyor. Mix Fold 3’teki yonga seti, 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilebilecek. Rapora göre, cihaz ayrıca bir IP derecelendirmesine sahip olacak.-

Xiaomi‘nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Mix Fold 3’ün etkileyici bir pil ömrüne sahip olduğunu açıkladı. Sürekli olarak beyaz bir görüntüyü 500 nit parlaklıkta içeren dahili ekranda, Mix Fold 3’ün kapanmadan önce 8 saat 20 dakika dayandığı belirtildi. Bu, önceki nesil Mix Fold’a kıyasla pil ömrünün yüzde 52 daha uzun olduğu anlamına geliyor. Toplam pil ömrü hala netleştirilmemiş olsa da, 1.34 gün gibi etkileyici bir süre tahmin ediliyor. Telefon, 67W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Kamera tarafında da iddialı olacak!

Kamera bölümü de oldukça iddialı görünüyor. Mix Fold 3, Leica’nın optimize ettiği dörtlü kamera kurulumuna sahip ilk katlanabilir telefon olacak. Ana kamera 50 megapiksel sensörle donatılacak, ancak bu sensörün Sony IMX989 veya IMX800 olup olmadığı henüz netlik kazanmamış. Kamera sistemine ayrıca periskop telefoto kamera dahil edilecek.

Katlanabilir cihazın hemen hemen tüm detayları çevrimiçi olarak sızdırıldı veya resmi olarak açıklandı. Ancak fiyat hala tahmin edilebilir bir noktada değil. Mix Fold 2’nin başlangıç fiyatı 256 GB temel depolama seçeneği için 1.335 dolar olarak belirlenmişti. 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ise sırasıyla 1.483 dolar ve 1.780 dolar olarak fiyatlandırılmıştı.