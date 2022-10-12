Uygun bir fiyat ile kullanıcılara güçlü donanımlar sunan ve farklı pazarlara farklı isimler ile dahil olan ‘Redmi K‘ serisi, son olarak Mart ayında kendini yenilemişti. Gerçekleştirilen lansmanda yeni K50 serisini tanıtan şirket, Redmi K50 ve K50 Pro modellerinde MediaTek yongalar tercih ederken, K50 Ultra modelinde Snapdragon işlemci yer almıştı. Bu durumu yeni nesilde değiştirmeye karar veren üretici, aradan geçen yedi aylık sürenin sonunda Redmi K60 serisini neredeyse netleştirdi.

Bir süredir ortaya çıkan sızıntılar neticesinde netleşemeye devam eden Redmi K60 serisi, büyük ihtimalle Redmi K50’nin aksine MediaTek ile karşımıza çıkmayacak. Weibo’da yapılan paylaşımlara göre gücünü geçtiğimiz yılın en güçlü işlemcilerinden olan Snapdragon 8+ Gen 1’den alması planlanan telefon, serideki diğer cihazları da doğrudan etkileyecek.

Redmi K60 serisinde Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini göreceğiz

Digital Chat Station’ın paylaşımlarına göre Çin’de DVT (Tasarım Doğrulama Testi) aşamasına giren Redmi K60 serisi, MediaTek’in uygun fiyatlı ve performanslı çiplerinden güç almayacak. Serideki cihazlar Qualcomm üretimi çipler ile kullanıcılara sunulacak. Seride yer alması beklenen dört telefondan en az üçün Snapdragon 8+ Gen 1 ile piyasaya sürülecek. Kalan son telefonsa daha uygun fiyatlı bir Snapdragon serisini kullanıcılarına sunacak.

Bunların yanı sıra AMOLED ekranıyla üst segmentteki beklentileri karşılayacak olan seri, 2K çözünürlükte ekranlarla telefonseverlerin beğenisini kazanmaya çalışacak. 5500 mAh kapasiteli pil, 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj serideki bazı telefonlarda yer alacak. Son olarak yeni seri 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Tüm bu bilgiler henüz iddia aşamasında. Bakalım Redmi, yeni serisinde gerçekten Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini karşımıza çıkartacak mı? Bunu öğrenmek için önümüzde muhtemelen 5 aylık bir süre var. Göreceğiz…

İlginizi çekebilir: