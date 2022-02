Redmi K50 Serisinin Yakında Piyasaya Çıkacağı Onaylandı; Fiyatlandırma Detayları da Sızdırıldı!

Xiaomi‘nin bir süredir Redmi K50 serisini tanıtması bekleniyor ancak lansmanı ile ilgili doğrulanmış herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Redmi‘nin genel müdürü Lei Weibing, Redmi K50 serisinin yakında Çin’de piyasaya sürüleceğini ve bunun bu ay içinde gerçekleşebileceğini doğruladı. İşte detaylar.

Lu Weibing, Weibo’daki bir gönderi aracılığıyla Redmi K50 serisinin gelişiyle dalga geçti. Redmi K40 serisinin yerini alacak serinin Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro+ ve K50 Gaming Edition‘dan oluşması bekleniyor. Teaser, kesin lansman tarihini açıklamadı. Ancak, 25 Şubat’tan önce piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Redmi K50 series launching very soon in China confirms Lu Weibing maybe before February 25.#Xiaomi #Redmi pic.twitter.com/pdFgQFXs0e

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 7, 2022