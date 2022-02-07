Redmi K50 Serisinin Yakında Piyasaya Çıkacağı Onaylandı; Fiyatlandırma Detayları da Sızdırıldı!

Xiaomi‘nin bir süredir Redmi K50 serisini tanıtması bekleniyor ancak lansmanı ile ilgili doğrulanmış herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Redmi‘nin genel müdürü Lei Weibing, Redmi K50 serisinin yakında Çin’de piyasaya sürüleceğini ve bunun bu ay içinde gerçekleşebileceğini doğruladı. İşte detaylar.

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Redmi K50 Serisi Yakında Piyasaya Sürülüyor

Lu Weibing, Weibo’daki bir gönderi aracılığıyla Redmi K50 serisinin gelişiyle dalga geçti. Redmi K40 serisinin yerini alacak serinin Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro+ ve K50 Gaming Edition‘dan oluşması bekleniyor. Teaser, kesin lansman tarihini açıklamadı. Ancak, 25 Şubat’tan önce piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Redmi K50 series launching very soon in China confirms Lu Weibing maybe before February 25.#Xiaomi #Redmi pic.twitter.com/pdFgQFXs0e — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 7, 2022

Geçmişte günlerde birçok söylenti gördük. Vanilya Redmi K50 modelinin orta sınıf kategorisine gireceği ve Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinden güç alabileceği ve 67W hızlı şarjı destekleyebileceği öne sürülüyor.

Öte yandan K50 Pro ve K50 Pro+‘nın bir MediaTek işlemci, büyük olasılıkla sırasıyla Dimensity 8000 ve Dimensity 9000 tarafından desteklenmesi bekleniyor. Her ikisinin de 120W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Bir Redmi K50 Gaming Edition da piyasaya sürülebilir ve en yeni Snapdragon 8 Gen 1 mobil platform tarafından desteklenebilir ve ayrıca 120W hızlı şarj için destek alabilir.

Dört modelin de 120Hz yenileme hızını destekleyebilecek ve üstte MIUI 13 ile Android 12 çalıştırabilecek bir AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Yakın tarihli bir söylenti, Redmi K50 serisinin fiyatına işaret etti. Redmi K50‘nin 1.999 CNY’den, Redmi K50 Pro‘nun 2.699 CNY’den ve Redmi K50 Pro+‘nın 3.299 CNY’den başlayabileceği tahmin ediliyor. Redmi K5O Gaming Edition, 3.499 CNY’den başlayabilir.

• Redmi K50: Snapdragon 870, 67W Fast Charging

Price- ¥1999 • Redmi K50 Pro: Dimensity 8000, 66W Fast Charging

Price- ¥2699 • Redmi K50 Pro+ : Dimensity 9000, 120W Fast Charging

Price- ¥3299 • Redmi K50 Gaming Edition: Snapdragon 8 Gen1, 120W Fast Charging

Price- ¥3499 — Sam (@Shadow_Leak) February 4, 2022

Lansman tarihi de dahil olmak üzere yaklaşan Redmi K50 serisiyle ilgili daha fazla ayrıntının yakında açıklanması bekleniyor.