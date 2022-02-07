WhatsApp Web, Medya Oynatıcı Özelliğini Aldı; Yakında Tüm Mobil Kullanıcılara Ulaşacak!

WhatsApp, iOS beta kullanıcıları için kullanıcıların arka planda sesli notları dinlemelerine olanak tanıyan global medya oynatıcısını tanıttı. Şimdi, özellik masaüstü kullanıcılarına genişletiliyor ve bu da bize yakında herkes için kullanılabilir olabileceği hissini veriyor.

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WhatsApp Masaüstü Kullanıcıları Güncellenmiş Sesli Not Özelliğine Sahip

WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapor, WhatsApp‘ın WhatsApp Desktop beta 2.2204.5 için yeni küresel medya oynatıcısını tanıttığını ortaya koydu. Bu özellik, kullanıcıların farklı bir sohbette gezinirken sesli not dinlemesine olanak tanıyacak.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, sesli not veya ses çalınırken ve kullanıcı farklı bir sohbete geçerken sesin çalmaya devam ettiğini ve medya oynatıcının sohbet listesinin en altına yerleştirileceğini gösteriyor.

Global medya oynatıcı, oynat/duraklat düğmesi ve ilerleme göstergesinden oluşacaktır. Sesli notu kapatma düğmesi ve gönderenin profil fotoğrafı ile oynatmayı sonlandırma seçeneği de olacak.

Ancak, özellik şu anda beta kullanıcıları için mevcut ve genel kitleye ne zaman ulaşacağına dair bir haber yok. Beta test kullanıcısıysanız, şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu, WhatsApp‘ın yakın zamanda web sürümünde ses kayıtlarını duraklatma ve devam ettirme yeteneğini test ettiğinin bulunmasından sonra gelir. Bu iki özelliğin kararlı sürümün bir parçası olarak ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Küresel medya oynatıcı birden fazla platformda test edildiğinden, WhatsApp‘ın bir sonraki kararlı güncellemesiyle herkese ulaşma olasılığı yüksek.