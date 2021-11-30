Akıllı Telefonlar
Redmi K50 Serisi Yeni Yonga Setiyle Geliyor
Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Redmi K50 serisi modellerinin isimleri ve özellikleri ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.
Kasım ayının başlarında Redmi K50 serisinin Snapdragon 870, Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 7000 ve Dimensity 9000 gibi 4 farklı yonga seti ile gelebileceğine dair söylentiler ortaya çıktı. Şimdi ise Digital Chat Station’ın da attığı tweet’ler, bu söylentileri bir kere daha gündeme getirdi.
İçindekiler
MIUI 13 ile Birlikte!
Kaynakta Redmi K50 modellerinin MIUI 13 arayüzü ile birlikte geleceği bildiriliyor. Aynı zamanda Aralık ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 12 ve Xiaomi 12X modellerinin de MIUI 13 ile birlikte geleceği önceden bildirilmişti. Ama sorun şu ki, yeni arayüzün Android 12, yoksa Android 11 tabanlı olacağı henüz netleşmiş değil.
Yeni MediaTek İşlemci
Digital Chat Station, yeni serinin Dimensity 7000 ve Dimensity 9000 işlemcilerine sahip olacağını tekrar etti.
Bildiğiniz üzere, ünlü çip üreticilerinden olan MediaTek, kısa süre önce dünyada TSMC’nin 4nm üretim süreciyle üretilen ilk yonga seti olan Dimensity 9000’i tanıttı. Dimensity 7000 henüz resmi olarak tanıtılmasa da, bunun Redmi K50 serisiyle gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.
Tahmin ediliyor ki, Matisse (kısaltılmış model numarası: L10) ve Rubens (kısaltılmış model numarası: L11A) kod adlı Xiaomi cihazları, Çin pazarında Redmi K50 serisinin oyun odaklı telefonları olarak piyasaya sürülecek. Matisse modelinin Dimensity 9000 yonga setinden güç alacağı düşünülmektedir. Cihaz diğer pazarlarda POCO markası altında satışa sunulabilir.
Cihazın (Matisse) Beklenen Özellikleri:
- 120Hz veya 144Hz yenileme hızına sahip OLED ekran
- Dimensity 9000
- Ekrana gömülü parmak izi sensörü
- 64MP ana kamera, 13MP, 8MP ve 2MP yardımcı kameralara sahip dörtlü kamera dizilimi
- 100W veya 120W hızlı şarj
- 5000mAh batarya
Yeni Modellerin İsimleri ve Lansman Tarihi
Bazı sızıntılara göre ise Matisse kod adlı cihazın 108MP ana kameraya sahip başka bir versiyonunun da olacağını tahmin edebiliriz. Bu modelin Çin pazarında Redmi K50 Gaming veya K50 Gaming Pro olarak, Çin dışındakı pazarlarda ise POCO F4 GT olarak piyasaya giriş yapacağı öngörülüyor.
Öte yandan Rubens kod adlı cihaz, Redmi K50 Gaming Standard Edition olarak tanıtılabilir. Bu model ise diğer modelden farklı olarak Dimensity 7000 yonga setine ve 64MP ana kameraya sahip üçlü kamera dizilimine sahip olacak.
Tüm bu söylentilerin kesinleşmesi için 2022’nin ilk yarısında yapılması planlanan Redmi lansmanını beklemek gerekiyor.
Peki sizin Redmi K50 serisi hakkında düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…
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