Akıllı Telefonlar
MIUI 13 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu!
Xiaomi’nin yeni mobil arayüzü MIUI 13, önemli bir son dakika sürprizi olmazsa 25 Haziran’da tanıtılacak. “Hangi Xiaomi telefonlar MIUI 13 alacak?” soruları git gide artarken, bu soruya cevap olabilecek önemli bir sızıntı ortaya çıktı.
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MIUI 13 alacak Xiaomi telefonların listesi sızdırıldı!
Halihazırda MIUI 12.5 sürümünü dağıtmayı sürdüren Xiaomi, yakın zamanda MIUI 13’ü de kullanıcılarla buluşturacak. Markanın resmi hayran forumu olan Mi Community’de yayınlanan bir rapor ise MIUI 13 alacak Xiaomi modellerini açığa çıkardı. Listede 80’den fazla Xiaomi telefon bulunurken; Redmi, POCO ve Black Shark modelleri de yerini alıyor. Dolayısıyla söz konusu liste bir hayli kalabalık.
MIUI 13 sürümünün dağıtımı ise her zaman olduğu gibi Çin pazarından başlayacak. Küresel sürüm ise muhtemelen ayrı bir Avrupa lansmanının ardından gerçekleşecek.
MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi MIX Fold
- Xiaomi Mi MIX Alpha
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 10i
- Xiaomi Mi 10s
- Xiaomi Mi 10 Youth
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi 9 Explorer
- Xiaomi Mi CC9 Pro
MIUI 13 güncellemesi alacak Redmi modelleri
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 5G
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note 9T
- Redmi 9T
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9S
- Redmi 9
- Redmi 9 Power
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9i
- Redmi 9A
- Redmi 9C
- Redmi K30
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 Racing Edition
- Redmi K30s
- Redmi K30i
- Redmi 10X
- Redmi 10X Pro
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium
MIUI 13 güncellemesi alacak POCO modelleri
- POCO X3 Pro
- POCO X3 NFC
- POCO X3
- POCO F3
- POCO M3
- POCO C3
- POCO X2
- POCO F2 Pro
- POCO M2
- POCO M2 Pro
- POCO M2 Reloaded
MIUI 13 güncellemesi alacak Black Shark modelleri
- Black Shark 4
- Black Shark 4 Pro
- Black Shark 3
- Black Shark 3 Pro
- Black Shark 3S
- Black Shark 2
- Black Shark 2 Pro
MIUI 13 güncellemesi alacağı tahmin edilen telefonlar
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi MIX 3
- Xiaomi Mi A3
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi 8
- Redmi K20
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Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip tanıtım öncesi ortaya çıktı!
Asus Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç farklı model ile kullanıcılarını karşılaması beklenen akıllı telefon serisinin iki modeli ortaya çıktı. Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip olarak adlandırılan iki akıllı telefon, yapılan sızıntı sayesinde tanıtım öncesi görüntülendi. Teknik özellikleri ortaya çıkan iki cihaz farklı tasarım anlayışlarına sahip olacaklar. Asus, Zenfone 8 Flip modeli ile birlikte dönen kamera konseptini koruyacak. Ayrıca baz modelinde daha önceden konuşulan Mini versiyonu olacağı iddia ediliyor.
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Asus Zenfone 8 Flip ile dönen kamera tasarımı devam edecek!
Asus Zenfone serisine yeni üyeler getirmeye devam ediyor. Zenfone 6 modelinden bu yana yenilikçi anlayışı ile birlikte adından söz ettiren akıllı telefon üreticisi, serinin sekizinci üyeleri için geri sayıma geçti. Özellikle tasarım anlayışı nedeniyle merak edilen cihazlar bu yıl farklı alternatiflere sahip olacak. Üç farklı modele sahip olması beklenen akıllı telefon serisi ile alakalı geçtiğimiz günlerde büyük bir sızıntı ortaya çıktı. 91Mobiles isimli internet sitesinde Zenfone 8 serisinden iki cihaza ait sızıntı bilgiler paylaşıldı. Seriye ait Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazlar ile alakalı paylaşılan görseller sayesinde tasarım detayları da belli oldu. İlk dikkat çeken detay ise, Asus‘un dönen kameralı mekanizmadan vazgeçmemesi oldu. Zira ilk dedikodulara göre Zenfone 8 serisinde hiçbir şekilde dönen kamera mekanizmasının yer almayacaktı. Hatta firmanın bütün seride delikli ekran teknolojisine geçiş yapacağı iddia konusu oldu.
Ancak görünüşe göre firma, yenilikçi tasarım anlayışından vazgeçmek istemiyor. İlk ortaya çıkan bilgilere göre firma üç modelden oluşacak seride bir adet dönen kamera mekanizmalı cihaza yer verecek. Bununla birlikte firma seri içerisinde de alternatif sayısını arttırmak istiyor. Zenfone 8 Flip adıyla piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkak. Üçlü kamera kurulumunun dikkat çektiği cihazda kameraların detayları da belli oldu. Dönen mekanizmalı 64 MP ana kamera, 8 MP telefoto ve 12 MP makro lensten oluşan bir kurulum bizleri bekliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon kullanıcılarına 30W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak. 230 gram ağırlığa sahip olacak akıllı telefon, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin en küçük üyesi; Asus Zenfone 8!
91Mobiles‘ın internet sitesinde yer alan sızıntıda serinin baz modeli de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre daha önceden planlanan Mini modeli, Zenfone 8 olacak. Akıllı telefonun 5.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu modelde dönen mekanizmalı arka kamera kurulumu yer almıyor. Bunun yerine firma delikli ekran teknolojisini kullanmaya karar vermiş. Cihazın arka tarafında da iki adet kameradan oluşan bir kurulum dikkat çekiyor. Arka kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera ve 12 MP makro lens olarak bizleri karşılayacak. Akıllı telefon oldukça sade bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla cihaz amiral gemisi akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Akıllı telefon serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Öte yandan serinin tüm üyeleri için 6/8/12/16 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerinin yer alacağı daha önceden kesinleşmişti.
Serinin küçük üyesi Zenfone 8, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon 30W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. 8K video çekme özelliği bulunan akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ağırlığı da 170 gram olacak. Akıllı telefon serisi 12 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte seride bir adet de Pro modelin olacağı iddia ediliyor. Ancak Pro model ile alakalı kesinleşmiş bir detay henüz ortaya çıkmış değil. Asus farklı tasarım anlayışına sahip akıllı telefonlardan oluşan serisi ile farklı tarzda istekleri olan her kullanıcıya ulaşmak istiyor. Amiral gemisi rekabetinde de firma yerini güçlendirme derdinde. Bakalım Asus, Zenfone 8 serisi ile birlikte beklentilerin ötesine geçmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xioami Mi 11 ve Mi 11 Lite modelleri satışa çıkıyor!
Xiaomi’nin merakla beklenen amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite’ın Türkiye satışı başladı. Kamera tarafında oldukça kreatif donatılan Mi 11 9.999 TL’den, ultra ince yapısı ve güçlü bataryasıyla yeni bir dinamik yaratan Mi 11 Lite ise 4.299 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aynı zamanda sadece Hepsiburada alışverişlerine özel* Mi 11 tercih eden kullanıcılara Mi Watch, Mi 11 Lite alan kullanıcılara ise Mi True Wireless Earphones 2 Basic hediye edileceğini duyurdu.
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İçindekiler
Mi 11’in 108MP üçlü kamera kurulumu ve gelişmiş yapay zeka film modu!
Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan Mi 11, sadece profesyonel düzeyde DSLR veya aynasız kameralarla karşılaştırılabilecek, göz kamaştırıcı ayrıntılarla kristal netliğinde görüntüler yakalamayı başaracağı iddia ediliyor. DisplayMate’ten A+ derecesinin yanı sıra en iyi ekran ödülü alan piyasanın en iyi ekranlarından birini sunan model, birinci sınıf 120Hz 6,81 inç AMOLED Nokta Ekrana sahip. Qualcomm® Snapdragon™ 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkan Mi 11, 4600 mAh pil, 55W kablolu, 50W kablosuz ve 10W tersine şarj kombinasyonu ile kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi duruyor.
Ultra ince yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Mi 11 Lite!
1080×2400 piksel çözünürlükte ve 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile sunulan Mi 11 Lite HDR10+ desteği ve 90 Hz tazeleme hızıyla bekran deneyiminde sağlıklı bir deneyim sunuyor. 64MP geniş açılı, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro kamerası bulunan model Qualcomm® SnapdragonTM 732G işlemciye sahip bir cihaz olarak karşılıyor kullanıcıları. Cihaz 4,250 mAh pil kapasitesinin yanında 33W hızlı şarj sistemi ile destekleniyor. Bu da kullanıcıların gün içinde şarj konusunda endişe etmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Xiaomi ailesinin en ince ve en hafif telefonu olma özelliğini taşıyan Mi 11 Lite pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Corning® Gorilla® Glass 5 ile donatılan Mi 11 Lite düşme ve çarpmalara karşı koruma sağlayan bir telefon.
Xiaomi, ürünlerine özel kampanyalarını sürdüreceğini duyurdu.
Mi 11 Teknik Özellikleri;
Ekran;
- 6.81” AMOLED TrueColor özellikli dört kavisli Nokta Ekran
- 20:9 en boy oranı, WQHD+
- 120Hz yenileme hızı
- 480Hz dokunma örnekleme hızı
- Renk kontrast oranı: 5000000:1 (tip)
- 900 nit (tip), 1500 nit maksimum parlaklık (tip)
- Renk gamutu: DCI-P3 Renk doğruluğu desteği: JNCD≈0.38，△E≈0.41
- 10 bit renk derinliği
- HDR 10+, SGS Eye Care Ekran Sertifikasyonu
Performans;
- Qualcomm® Snapdragon™ 888
- 5nm enerji verimliliğine sahip üretim süreci
- Sekiz çekirdekli tasarım, ultra büyük çekirdekli ARM Cortex-X1
- AdrenoTM 660 GPU, 6. Nesil Qualcomm® AI motoru
- Işık hızında 5G bağlantısı için X60 modem
- Gelişmiş LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 depolama
- Varyantlar: 8GB+128GB, 8GB+256GB
Ana Kamera;
- 108 MP geniş açılı kamera
- 1/1.33” sensor boyutu, f/1.85, 7P lens – OIS, AF
- 0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel
- 13 MP ultra geniş açılı kamera
- 123° FOV, f/2.4 diyafram açıklığı
- 5 MP telemakro kamera
- f/2.4, AF (3 cm-10 cm)
Ön Kamera;
- 20 MP ekran içi selfie kamera
- 0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel
- f/2.4 diyafram açıklığı
Batarya;
- 4.600mAh (tip) pil
- 55 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj
- 10 W ters kablosuz şarj desteği
Ses;
- Çift hoparlör, SOUND BY Harman Kardon
- Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası
- Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası
Mi 11 Lite Teknik Özellikleri
Ekran;
- 6.55” AMOLED Nokta Ekran （2400 x 1080 FHD+）
- 10-bitTrueColor ve DCI-P3
- 90Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme hızı
- TÜV Rheinland Low Blue Light Sertifikası
- HDR10 desteği
Performans;
- Qualcomm® Snapdragon 732G
- 8nm verimliliğine sahip üretim süreci
- UFS 2.2
- Artırılmış LPDDR4X
- LiquidCool teknolojisi
Ana Kamera;
- Ana kamera: 64MP (F/1.79, 1.4μm 4-in-1 Super Pixels)
- Ultra geniş açılı kamera: 8MP (F/2.2, 1.12μm)
- Makro: 5MP telemakro kamera (F/2.4, with 1.5” lens, 1.12μm pixel)
- Single-tone flaş
Ön Kamera;
- 16MP ekran içi selfie kamera
Batarya;
- 4,250mAh pil
- 33W hızlı şarj
Ses;
- Çift hoparlör, aynı anda iki kayıt yapabilen mikrofon,
- Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası
- Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası
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Akıllı Telefonlar
IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirdi!
IBM, nano katman teknolojisiyle üretilen dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirerek, yarı iletken tasarımında ve işlenmesinde büyük bir buluşa imza attı. Yarı iletkenler; bilgisayar donanımlarından iletişim cihazlarına, ulaşımdan kritik altyapılara kadar pek çok sistemde kritik rol oynuyor.
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Çip performansının ve enerji verimliliğinin yükseltilmesine ilişkin talep; özellikle hibrit bulut, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında artmaya devam ediyor. IBM’in bu artan talep için geliştirdiği 2 nanometrelik çip teknolojisi yarı iletken sektörünün en güncel teknoloji ile ilerlemesine katkı sağlayacak. Tasarımın günümüzdeki en gelişmiş 7 nanometrelik çiplere göre yüzde 45 daha yüksek performansa ulaşacağı ya da yüzde 75 daha az enerji tüketimi sağlayacağı tahmin ediliyor.
IBM tarafından geliştirilen 2 nanometrelik çiplerin sağlayabileceği avantajlar şunlar:
- Cep telefonu pil ömrü dört katına çıkarma: Artık kullanıcıların, cihazlarını dört günde bir şarj etmeleri yeterli olacak.
- Dizüstü bilgisayar işlevlerini büyük ölçüde hızlandırma: İşlemciler; uygulamalarda daha hızlı işleme, diller arası çeviri işlerinin daha kolay yapılmasına yardımcı olma ve daha hızlı internet erişimi gibi çeşitli işlevler sunabilecek.
- Nesne algılama ve yanıt süresini hızlandırma: Sürücüsüz otomobiller gibi otonom araçlarda da kullanılabilecek.
IBM Research Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Direktörü Darío Gil geliştirdikleri teknoloji hakkında şunları söyledi: “Yarı iletken dünyası ve BT endüstrisi için çok önemli olan 2 nanometrelik çipte yansıtılan bu yenilik; IBM’in teknoloji dünyasındaki zorlukları üstlenme yaklaşımının bir ürünüdür. Bu yenilik, sürdürülebilir yatırımlar ve iş birliğine dayalı bir araştırma ve geliştirme ekosistemi yaklaşımının nasıl çığır açabileceğinin göstergesidir.”
IBM yarı iletken inovasyonunda ön planda
IBM’in yarı iletken geliştirme çalışmaları, New York’taki Albany Nanotech Complex araştırma laboratuvarında sürdürülüyor. Bu laboratuvardaki IBM bilim insanları, mantık ölçekleme ve yarı iletken yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya yönelik olarak, kamu sektörü ve özel sektör ortaklarıyla iş birliği içinde çalışıyor. İnovasyona yönelik bu iş birliği yaklaşımıyla IBM Research, dünyanın önde gelen yarı iletken araştırma ekosistemi haline geliyor. Üretim taleplerini karşılamaya ve küresel çip sektörünün büyümesini hızlandırmaya yardımcı olan IBM Research, ayrıca güçlü bir inovasyon hattı yaratıyor. Daha önce de 7 nanometrelik ve 5 nanometrelik teknolojileri ilk defa uygulayan IBM’in yarı iletken buluşlarından oluşan geçmişi, şunları içeriyor:
- Tek hücreli DRAM
- Dennard Ölçekleme Yasaları
- Kimyasal olarak güçlendirilmiş fotorezistler
- Bakır bağlantı kabloları
- Yalıtkan üstü Silikon teknolojisi
- Çok çekirdekli mikro işlemciler
- Yüksek-k geçit yalıtkanları
- Yerleşik DRAM ve 3 boyutlu çip yığınlama.
IBM’in 7 nanometrelik geliştirmelerini içeren ilk ticari ürünü, bu yıl içinde IBM POWER10 tabanlı IBM Power Systems’da piyasaya sürülecek.
Tırnak büyüklüğünde bir çipte 50 milyar transistör
Çip başına transistör sayısının artırılması; onları daha küçük, daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale getirebilir. IBM’in 2 nanometrelik tasarımı; IBM Research’ün nano katman teknolojisini kullanan, gelişmiş yarı iletken ölçeklemesini ortaya koyuyor. IBM Research’ün 5 nanometrelik tasarımı duyurmasından sonraki dört yıl içinde geliştirilen bu buluş, tırnak büyüklüğünde bir çipe 50 milyara varan sayıda transistör sığdırılmasına olanak tanıyacak. Çip üzerinde daha fazla transistör bulunması; işlemci tasarımcıları için donanımla güçlendirilmiş güvenliğe ve şifrelemeye yönelik yeni yollar açılmasını mümkün kılacak.
IBM, IBM POWER10 ve IBM z15 gibi IBM donanımın en son nesillerinde diğer yenilikçi çekirdek düzeyinde geliştirmeleri de şimdiden uygulamaya başladı.
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