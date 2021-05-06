MIUI 13 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu!

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Asus Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç farklı model ile kullanıcılarını karşılaması beklenen akıllı telefon serisinin iki modeli ortaya çıktı. Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip olarak adlandırılan iki akıllı telefon, yapılan sızıntı sayesinde tanıtım öncesi görüntülendi. Teknik özellikleri ortaya çıkan iki cihaz farklı tasarım anlayışlarına sahip olacaklar. Asus, Zenfone 8 Flip modeli ile birlikte dönen kamera konseptini koruyacak. Ayrıca baz modelinde daha önceden konuşulan Mini versiyonu olacağı iddia ediliyor.

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Asus Zenfone 8 Flip ile dönen kamera tasarımı devam edecek!

Asus Zenfone serisine yeni üyeler getirmeye devam ediyor. Zenfone 6 modelinden bu yana yenilikçi anlayışı ile birlikte adından söz ettiren akıllı telefon üreticisi, serinin sekizinci üyeleri için geri sayıma geçti. Özellikle tasarım anlayışı nedeniyle merak edilen cihazlar bu yıl farklı alternatiflere sahip olacak. Üç farklı modele sahip olması beklenen akıllı telefon serisi ile alakalı geçtiğimiz günlerde büyük bir sızıntı ortaya çıktı. 91Mobiles isimli internet sitesinde Zenfone 8 serisinden iki cihaza ait sızıntı bilgiler paylaşıldı. Seriye ait Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazlar ile alakalı paylaşılan görseller sayesinde tasarım detayları da belli oldu. İlk dikkat çeken detay ise, Asus‘un dönen kameralı mekanizmadan vazgeçmemesi oldu. Zira ilk dedikodulara göre Zenfone 8 serisinde hiçbir şekilde dönen kamera mekanizmasının yer almayacaktı. Hatta firmanın bütün seride delikli ekran teknolojisine geçiş yapacağı iddia konusu oldu.

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Ancak görünüşe göre firma, yenilikçi tasarım anlayışından vazgeçmek istemiyor. İlk ortaya çıkan bilgilere göre firma üç modelden oluşacak seride bir adet dönen kamera mekanizmalı cihaza yer verecek. Bununla birlikte firma seri içerisinde de alternatif sayısını arttırmak istiyor. Zenfone 8 Flip adıyla piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkak. Üçlü kamera kurulumunun dikkat çektiği cihazda kameraların detayları da belli oldu. Dönen mekanizmalı 64 MP ana kamera, 8 MP telefoto ve 12 MP makro lensten oluşan bir kurulum bizleri bekliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon kullanıcılarına 30W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak. 230 gram ağırlığa sahip olacak akıllı telefon, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak.

Serinin en küçük üyesi; Asus Zenfone 8!

91Mobiles‘ın internet sitesinde yer alan sızıntıda serinin baz modeli de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre daha önceden planlanan Mini modeli, Zenfone 8 olacak. Akıllı telefonun 5.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu modelde dönen mekanizmalı arka kamera kurulumu yer almıyor. Bunun yerine firma delikli ekran teknolojisini kullanmaya karar vermiş. Cihazın arka tarafında da iki adet kameradan oluşan bir kurulum dikkat çekiyor. Arka kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera ve 12 MP makro lens olarak bizleri karşılayacak. Akıllı telefon oldukça sade bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla cihaz amiral gemisi akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Akıllı telefon serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Öte yandan serinin tüm üyeleri için 6/8/12/16 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerinin yer alacağı daha önceden kesinleşmişti.

Serinin küçük üyesi Zenfone 8, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon 30W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. 8K video çekme özelliği bulunan akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ağırlığı da 170 gram olacak. Akıllı telefon serisi 12 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte seride bir adet de Pro modelin olacağı iddia ediliyor. Ancak Pro model ile alakalı kesinleşmiş bir detay henüz ortaya çıkmış değil. Asus farklı tasarım anlayışına sahip akıllı telefonlardan oluşan serisi ile farklı tarzda istekleri olan her kullanıcıya ulaşmak istiyor. Amiral gemisi rekabetinde de firma yerini güçlendirme derdinde. Bakalım Asus, Zenfone 8 serisi ile birlikte beklentilerin ötesine geçmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.