Redmi K40 Game Edition 120Hz ekran ile geliyor!

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Redmi K40 Game Edition 120Hz yenileme hızına sahip güçlü bir ekran ile geliyor. İşte K40 Game Edition’ın ekranı ve diğer detayları.

Xiaomi’nin ile birlikte varlığını sürdüren Redmi yeni modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyunculara hitap edecek olan yeni Redmi K40 Game Edition şirketi aslında başka bir platforma da taşıyacak. Şimdi gelin Redmi K40 Game Edition‘ın ilk olarak ekran özelliklerine göz atalım, daha sonra bu cihazın öneminden bahsedelim.

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Yeni Redmi K40 Game Edition hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Cihazın lansmanına sayılı günler kala özellikleri de bir bir ortaya çıkıyor. Bugün gelen sızıntılara baktığımızda K40 Game Edition’ın ekran özelliklerinin ortaya çıktığını görüyoruz.

İlk olarak baktığımızda K40 Game Edition‘ın 120Hz‘lik bir ekran ile geldiğini görüyoruz. Bu modelin oyun odaklı bir cihaz olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda 120Hz’in ciddi bir değer olduğunu söylemekte fayda var. Öte yandan 6.67 inç büyüklüğünde olması beklenilen bu AMOLED ekran, 1 milyardan fazla renk seçeneği sunuyor. 10 bit renk derinliği sunan bu ekran HDR 10+ ve DCI-P3 renk desteklerine de sahip.

Ekran parlaklığına baktığımızda ise nit türünden bir parlaklık değeri verilmemiş. Ancak 8192 seviye parlaklık ayarı olduğu gelen söylentiler arasında. Bu değerin tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. Ancak söylentilere göre parlaklığın hassaslığı hakkında detaylar verdiği biliniyor.

Genel olarak Redmi K40 Game Edition‘ın ekranına göz attığımızda ekran boyutu bazı kullanıcılara büyük gelse de, oyun odaklı bir cihaz için ideal olduğunu görüyoruz. Öte yandan 120Hz olarak belirtilen yenileme hızının 144Hz olması da muhtemel. Bu bilgiye lansmanda ulaşacağız. Ek olarak 1 milyardan fazla renge sahip olan bu AMOLED ekran, göz zevkinize de hitap edecek gibi duruyor.

Redmi K40 Game Edition’ın diğer özellikleri!

Redmi K40 Game Edition hakkında gelen diğer sızıntılara baktığımızda ise bu modelin MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci ile çalışacağı söyleniliyor. Söylentilere göre Dimensity 1200 yonga seti ile gelecek olan cihaz, 8GB Ram belleğe ve 256GB depolamaya da sahip olacak. Ek olarak cihazın 5G destekli olacağı ve MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacağı da gelen söylentiler arasında.

Genel olarak Redmi K40 Game Edition‘a göz atarsak özellikler göz doldurucu duruyor. Cihaz hem donanım hem de ekran tarafında yüksek özellikler sunuyor. Ancak bu özelliklerin şimdilik söylentiden ibaret olduğunu unutmayalım.

27 Nisan‘da gerçekleşecek olan lansmanda karşımıza çıkacak olan Redmi K40 Game Edition bakalım daha ne gibi özelliklere sahip olacak? Sizce K40 Game Edition hakkında gelen sızıntılar ne kadar doğru? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.