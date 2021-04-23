Akıllı Telefonlar
Redmi K40 Game Edition 120Hz ekran ile geliyor!
Redmi K40 Game Edition 120Hz yenileme hızına sahip güçlü bir ekran ile geliyor. İşte K40 Game Edition’ın ekranı ve diğer detayları.
Xiaomi’nin ile birlikte varlığını sürdüren Redmi yeni modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyunculara hitap edecek olan yeni Redmi K40 Game Edition şirketi aslında başka bir platforma da taşıyacak. Şimdi gelin Redmi K40 Game Edition‘ın ilk olarak ekran özelliklerine göz atalım, daha sonra bu cihazın öneminden bahsedelim.
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Yeni Redmi K40 Game Edition hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Cihazın lansmanına sayılı günler kala özellikleri de bir bir ortaya çıkıyor. Bugün gelen sızıntılara baktığımızda K40 Game Edition’ın ekran özelliklerinin ortaya çıktığını görüyoruz.
İlk olarak baktığımızda K40 Game Edition‘ın 120Hz‘lik bir ekran ile geldiğini görüyoruz. Bu modelin oyun odaklı bir cihaz olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda 120Hz’in ciddi bir değer olduğunu söylemekte fayda var. Öte yandan 6.67 inç büyüklüğünde olması beklenilen bu AMOLED ekran, 1 milyardan fazla renk seçeneği sunuyor. 10 bit renk derinliği sunan bu ekran HDR 10+ ve DCI-P3 renk desteklerine de sahip.
Ekran parlaklığına baktığımızda ise nit türünden bir parlaklık değeri verilmemiş. Ancak 8192 seviye parlaklık ayarı olduğu gelen söylentiler arasında. Bu değerin tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. Ancak söylentilere göre parlaklığın hassaslığı hakkında detaylar verdiği biliniyor.
Genel olarak Redmi K40 Game Edition‘ın ekranına göz attığımızda ekran boyutu bazı kullanıcılara büyük gelse de, oyun odaklı bir cihaz için ideal olduğunu görüyoruz. Öte yandan 120Hz olarak belirtilen yenileme hızının 144Hz olması da muhtemel. Bu bilgiye lansmanda ulaşacağız. Ek olarak 1 milyardan fazla renge sahip olan bu AMOLED ekran, göz zevkinize de hitap edecek gibi duruyor.
Redmi K40 Game Edition’ın diğer özellikleri!
Redmi K40 Game Edition hakkında gelen diğer sızıntılara baktığımızda ise bu modelin MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci ile çalışacağı söyleniliyor. Söylentilere göre Dimensity 1200 yonga seti ile gelecek olan cihaz, 8GB Ram belleğe ve 256GB depolamaya da sahip olacak. Ek olarak cihazın 5G destekli olacağı ve MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacağı da gelen söylentiler arasında.
Genel olarak Redmi K40 Game Edition‘a göz atarsak özellikler göz doldurucu duruyor. Cihaz hem donanım hem de ekran tarafında yüksek özellikler sunuyor. Ancak bu özelliklerin şimdilik söylentiden ibaret olduğunu unutmayalım.
27 Nisan‘da gerçekleşecek olan lansmanda karşımıza çıkacak olan Redmi K40 Game Edition bakalım daha ne gibi özelliklere sahip olacak? Sizce K40 Game Edition hakkında gelen sızıntılar ne kadar doğru? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Realme 8 5G fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı!
Realme 8 ailesinin ilk 5G destekli modeli Realme 8 5G tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. İşte karşınızda Realme 8 5G!
Son dönemlerde oldukça fazla dikkat çeken bir marka olan Realme, yeni 8 Serisi modelleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Her iki modeliyle de insanların beğenisini toplayan Realme, şimdi daha çok merak edilen bir model ile geliyor.
Realme 8 Serisi ilk tanıtımda 5G destekli bir model barındırmaması nedeniyle tepki çekmişti. Özellikle 4G ve 5G arasındaki bu geçiş döneminde 2021 yılı içerisinde çıkmış iki gözde modelin 5G destekli olmaması şaşırtmıştı. Ancak Realme, bu taraftaki açıklığı Realme 8 5G ile kapatmayı planlamış. Gelin Realme 8 Serisi’nin ilk 5G’li modeli Realme 8 5G’ye yakından bakalım.
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Realme 8 5G’nin özellikleri!
5G’li Realme 8 hakkında ilk verilecek detay aslında başta da bahsettiğimiz gibi 5G desteği. Geleceğin teknolojisi 5G artık cihazlarda aranan bir özellik haline geldi. Yeni Realme 8 bu özelliği MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 yonga seti ile kazanıyor. Bu işlemciyi 4GB ve 8GB LPDDR4X Ram bellek seçenekleri ile destekleyen yeni Realme 8 , aynı zamanda 128GB UFS 2.1 depolama da sunuyor.
Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran karşılıyor. Yine ön tarafında 16MP’lik bir ön kamera taşıyan cihaz, arka kısmında üçlü kamera grubuna yer veriyor. Ancak burada dikkat çeken bir detay var. Kameralar arasında geniş açı sensörü yok. 48MP‘lik bir ana kamera taşıyan cihaz, 2MP‘lik makro ve 2MP‘lik derinlik sensörüne sahip. Ancak geniş açı olmaması büyük bir eksik. Öte yandan cihazın Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile kutudan çıktığını da belirtelim.
Batarya tarafına geldiğimizde Realme 8 Serisi genel olarak değerlere baktığımızda geriye gitmiş gibi gözüküyor. Hatırlarsanız Realme 7 Pro içerisinde 4500mAh’lik bir batarya ile geliyordu. Bu bataryayı ise 65W hızlı şarj desteği ile dolduruyordu. Ancak Realme 8’in en güçlü modelinde dahi 65W hızlı şarj desteği yok. Hatta yeni Realme 8 bu değerlerin yanına bile yaklaşmıyor. İçerisinde Realme 8 modellerinde olduğu gibi 5000mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme 8 5G, 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Baktığımızda Realme 8 4G’nin bile 30W hızlı şarj ile geldiğini görüyoruz. Bakalım bu batarya kullanım anında daha yüksek bir hızlı şarj desteğini aratacak mı?
Realme 8 5G’nin fiyatı!
Realme 8 ailesinin ilk 5G destekli modeli iki ayrı model ile karşımıza çıkıyor. Realme 8 5G‘nin 4GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için yaklaşık 1650TL gibi bir fiyat biçilmiş. 8GB Ram’e sahip model ise 1870 TL gibi bir fiyat ile geliyor. Yine bu model de 128GB depolama sunuyor.
Realme 8 5G‘nin fiyatlarına baktığımızda özelliklerine göre gayet makul rakamlar görüyoruz. Tabi bu fiyatlara ülkelere göre vergiler eklenecektir.
Yeni Realme 8’e genel olarak baktığımızda özellik bakımından doyurucu olduğunu görüyoruz. Ancak her ne kadar bataryası büyük olsa da hızlı şarj desteği yetersiz kalabilir. Aynı zamanda ek bir geniş açılı sensörün olmaması rakiplerine nazaran cihazı geride bırakabilir.
Ancak ne olursa olsun Realme’nin fiyat politikası nedeniyle 5G’li Realme 8 şimdiden mantıklı bir cihaz gibi görünüyor. Bakalım Realme 8 5G ülkemizde nasıl bir tepki görecek. Sizce Realme 5G destekli bu modelindeki özellik farklılıkları ile tepkileri üzerine çekecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A22 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung‘un yeni orta giriş seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Geekbench listelemesi sayesinde cihazın yeteneklerine de bakış atma şansımız oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir aksesuar firması sayesinde tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonun bu sefer de teknik özeliklerinin bazıları belli oldu. 5G ile geleceği kesinleşen akıllı telefon, serinin bir önceki cihazını geçmeye çalışacak.
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Samsung Galaxy A22 Dimensity 700 ile geliyor!
Samsung akıllı telefon dünyasında her seviyede önemli bir rakip olmak istiyor. Akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi modelleri ile ön plana çıksa da, alt seviyedeki cihazları ile de kullanıcıların tercihi olmayı başarıyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde de önemli bir yarışmacı olan firma, Galaxy A serisinin yeni üyesi için geri sayıma geçti. Galaxy A21s modelinin devamı niteliğinde olması beklenen Galaxy A22 5G ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonun tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Çinli bir aksesuar firması, cihaz için ürettiği kılıflarla ilk kez cihazın olası görüntüsünü ortaya çıkarmıştı. Piyasadaki rakiplerine nazaran biraz daha eski nesil bir tasarımla piyasaya çıkacak akıllı telefon Geekbench‘e uğradı. Akıllı telefonun test sonuçları Geekbench ziyareti sırasında ortaya çıktı. Cihaz, tekli çekirdek performansında 562 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 1755 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca Geekbench platformunda listelenen cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Samsung Galaxy A22, kullanacağı işlemci ile birlikte 5G özellikli olacak. Akıllı telefon MediaTek yapımı işlemciye bünyesinde yer verecek. Cihaz gücünü Dimensity 700 SoC işlemcisinden alacak. İşlemci, altı adet 2.0 GHz‘li Cortex A76 ve iki adet 2.2 GHz‘li Cortex A55 çekirdeklerinin birleşiminden oluşuyor. Ayrıca işlemci de ARM Mali-G57 MC2 grafik birimi de yer almakta. 5G özelliğine kavuşan akıllı telefon 2.77 Gbps indirme hızını da kullanıcılarına vadediyor. Bununla birlikte akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak akıllı telefonun depolama alanı ile ilgili ortaya çıkan bir detay henüz yok. Bununla birlikte akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Geekbench test sonuçları da artık ortaya çıkan cihazın, yüksek çekirdek hızında Galaxy A32 5G modelinden daha performanslı olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere Galaxy A32 5G modeli Dimensity 720 işlemcisine sahipti. Detayların peşi sıra geldiği akıllı telefonun tasarımı ile alakalı da yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Samsung Galaxy A22 5G modelinin render görüntüleri ortaya çıktı!
Çinli aksesuar firması tarafından, tasarımı ortaya çıkarılan akıllı telefon, şimdi de render görüntüleri ile bizlere merhaba dedi. Sızıntıları ile meşhur Voice isimli internet sitesinde akıllı telefonun render görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz tasarım olarak günümüz orta seviye cihazlarına nazaran biraz “eski” duruyor. Infinity-V isimli çentikli yapıya sahip olacak akıllı telefon kalın çerçevesi ile dikkat çekiyor. Cihazın parmak izi okuyucusu da yan tarafta yer alıyor. Böylece akıllı telefonda sade bir tasarım anlayışı dikkat çekmekte. Parmak izi okuyucusu aynı zamanda açma kapama tuşu görevi de görecek gibi gözüküyor. Zira ses kısma tuşu dışında cihaz üzerinde başka fiziksel tuş yer almıyor. Bir adet ön kameraya sahip olacak akıllı telefonda, arka tarafta da üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön kamera 13 MP değeri ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Arkada yer alan dörtlü kamera kurulumu ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş.
Tüm bunların yanı sıra cihaz üzerinde 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunmakta. Tanıtım tarihi belli olmayan akıllı telefon, Galaxy A21s‘in başarılarını sürdürmek istiyor. Bildiğiniz üzere Galaxy A21s modeli 2020 yılının en popüler beşinci akıllı telefonu olmuştu. Tabi görece daha düşük gelirli ülkelerde cihazın çokça tercih edildiğini de unutmamak gerek. Akıllı telefonun 200 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihaz serinin en ucuz 5G özellikli akıllı telefonu olacak. Bakalım Samsung Galaxy A22 5G modeli yüksek beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE, Snapdragon 865 ile güncellendi!
Samsung‘un geçmiş üst seviye modellerinden Galaxy S20 FE ile ilgili flaş bir karar aldı. Samsung Galaxy S20 FE, artık yalnızca Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili versiyonu ile raflarda olacak!
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Samsung Galaxy S20 FE için radikal “işlemci” kararı!
Koreli marka, bilindiği üzere ABD ve Avrupa pazarlarında amiral gemisi telefonlar için farklı stratejiler izliyor. Amerika’da Qualcomm işlemcili versiyonlar satılırken, Avrupa ve diğer pazarlarda ise markanın geliştirdiği Exynos yonga seti tercih ediliyor. Markanın geçtiğimiz yıl duyurduğu Galaxy S20 FE de bunlardan biri. Telefon seçili pazarlara göre Exynos 990 (4G) ya da Snapdragon 865 (5G) işlemciler ile sunuluyor.
Samsung’un bu cihaz özelinde aldığı yeni karar kafaları biraz karıştırdı. Markanın İsveç sitesinde ortaya çıkan bilgiye göre, Galaxy S20 FE modeli artık yalnızca Snapdragon 865 işlemciyle gelecek. Dolayısıyla cihazın ülkemizde de satılan Exynos 990 versiyonu sürpriz şekilde emekliye ayrıldı. Yenilenen Samsung Galaxy S20 FE 4G sürümünün tek farkı ise içerisinde Qualcomm X55 modemin olmaması.
Galaxy S20 FE, muhtemelen mevcut stokların tükenmesiyle beraber Türkiye’de de Snapdragon versiyonuyla boy gösterecek. Dolayısıyla telefonu yakın dönemde satın almak isteyenlerin bu durumu da göz önünde tutması gerekiyor. Bununla birlikte işlemci güncellemesinin herhangi bir fiyat farkı getirip getirmeyeceği ise henüz belli değil.
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