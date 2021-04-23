Realme 8 5G fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı!

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Realme 8 ailesinin ilk 5G destekli modeli Realme 8 5G tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. İşte karşınızda Realme 8 5G!

Son dönemlerde oldukça fazla dikkat çeken bir marka olan Realme, yeni 8 Serisi modelleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Her iki modeliyle de insanların beğenisini toplayan Realme, şimdi daha çok merak edilen bir model ile geliyor.

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Realme 8 Serisi ilk tanıtımda 5G destekli bir model barındırmaması nedeniyle tepki çekmişti. Özellikle 4G ve 5G arasındaki bu geçiş döneminde 2021 yılı içerisinde çıkmış iki gözde modelin 5G destekli olmaması şaşırtmıştı. Ancak Realme, bu taraftaki açıklığı Realme 8 5G ile kapatmayı planlamış. Gelin Realme 8 Serisi’nin ilk 5G’li modeli Realme 8 5G’ye yakından bakalım.

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Realme 8 5G’nin özellikleri!

5G’li Realme 8 hakkında ilk verilecek detay aslında başta da bahsettiğimiz gibi 5G desteği. Geleceğin teknolojisi 5G artık cihazlarda aranan bir özellik haline geldi. Yeni Realme 8 bu özelliği MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 yonga seti ile kazanıyor. Bu işlemciyi 4GB ve 8GB LPDDR4X Ram bellek seçenekleri ile destekleyen yeni Realme 8 , aynı zamanda 128GB UFS 2.1 depolama da sunuyor.

Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran karşılıyor. Yine ön tarafında 16MP’lik bir ön kamera taşıyan cihaz, arka kısmında üçlü kamera grubuna yer veriyor. Ancak burada dikkat çeken bir detay var. Kameralar arasında geniş açı sensörü yok. 48MP‘lik bir ana kamera taşıyan cihaz, 2MP‘lik makro ve 2MP‘lik derinlik sensörüne sahip. Ancak geniş açı olmaması büyük bir eksik. Öte yandan cihazın Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile kutudan çıktığını da belirtelim.

Batarya tarafına geldiğimizde Realme 8 Serisi genel olarak değerlere baktığımızda geriye gitmiş gibi gözüküyor. Hatırlarsanız Realme 7 Pro içerisinde 4500mAh’lik bir batarya ile geliyordu. Bu bataryayı ise 65W hızlı şarj desteği ile dolduruyordu. Ancak Realme 8’in en güçlü modelinde dahi 65W hızlı şarj desteği yok. Hatta yeni Realme 8 bu değerlerin yanına bile yaklaşmıyor. İçerisinde Realme 8 modellerinde olduğu gibi 5000mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme 8 5G, 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Baktığımızda Realme 8 4G’nin bile 30W hızlı şarj ile geldiğini görüyoruz. Bakalım bu batarya kullanım anında daha yüksek bir hızlı şarj desteğini aratacak mı?

Realme 8 5G’nin fiyatı!

Realme 8 ailesinin ilk 5G destekli modeli iki ayrı model ile karşımıza çıkıyor. Realme 8 5G‘nin 4GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için yaklaşık 1650TL gibi bir fiyat biçilmiş. 8GB Ram’e sahip model ise 1870 TL gibi bir fiyat ile geliyor. Yine bu model de 128GB depolama sunuyor.

Realme 8 5G‘nin fiyatlarına baktığımızda özelliklerine göre gayet makul rakamlar görüyoruz. Tabi bu fiyatlara ülkelere göre vergiler eklenecektir.

Yeni Realme 8’e genel olarak baktığımızda özellik bakımından doyurucu olduğunu görüyoruz. Ancak her ne kadar bataryası büyük olsa da hızlı şarj desteği yetersiz kalabilir. Aynı zamanda ek bir geniş açılı sensörün olmaması rakiplerine nazaran cihazı geride bırakabilir.

Ancak ne olursa olsun Realme’nin fiyat politikası nedeniyle 5G’li Realme 8 şimdiden mantıklı bir cihaz gibi görünüyor. Bakalım Realme 8 5G ülkemizde nasıl bir tepki görecek. Sizce Realme 5G destekli bu modelindeki özellik farklılıkları ile tepkileri üzerine çekecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.