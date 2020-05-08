Redmi K30 5G Speed Edition, 11 Mayıs’ta gelecek!

Redmi, Aralık ayında K30 ve K30 5G‘yi tanıtmıştı. Daha sonrasında Snapdragon 865 SoC ile birlikte Mart ayında K30 Pro ve K30 Pro Zoom‘u tanıttı. Bugün şirket, 11 Mayıs‘ta Redmi K30 5G Speed Edition olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıtacağını açıkladı. Etkinlik Çin saatiyle 14:00‘da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.

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Redmi K30 5G Speed Edition ile ilgili neler biliyoruz?

K30 5G Speed Edition ile ilgili herhangi bir teknik özelliğe sahip değiliz. Ancak Weibo‘da şirket tarafından paylaşılan postere göre, akıllı telefonun iki selfie kamerası bulunacak. Ayrıca ekranın ön kamera tasarımı sağ üst tarafta nokta delik şeklinde olacak. Ortaya çıkan resim ayrıca, K30 5G Speed Edition‘un JD.com üzerinden satılacağını gösteriyor. Çinli e-ticaret sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre ise cihazın 64 MP çözünürlüklü ana kamerası, 8 MP ultra geniş açılı kamerası ve 5 MP değerinde makro kamerası bulunacak.

Redmi K30 5G Speed Edition, ortaya çıkan listeye göre 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip 6.67 inçlik LCD ekran ile gelecek. Ayrıca cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Listede dikkat çeken bir başka şey ise cihazın Snapdragon 768G isimli bir işlemciye sahip olduğunun yazılması. Bunun bir yazım hatası mı yoksa yeni bir işlemci mi olduğu henüz bilinmiyor.

Redmi‘nin en ucuz 5G telefon olmasını hedeflediği K30i, 11 Mayıs‘ta bu telefon ile tanıtılabilir. Lansman tarihine kadar K30 5G Speed Edition ve K30i hakkında daha çok şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.