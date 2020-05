Meizu 17 ve Meizu 17 Pro, Geekbench’te ortaya çıktı!

Meizu 17 serisinin lansmanına sadece iki gün kalmışken cihaz hakkında çok fazla teaser yayınlandı. Şimdi ise Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Cihazların neredeyse tüm özelliklerini resmi teaserlarda görmüştük. Ortaya çıkan Geekbench sonuçları ise cihazların performansı hakkında detaylı bilgi veriyor.

Meizu 17 serisi Geekbench’te nasıl değerlendirildi?

Hem Meizu 17 hem de Pro varyasyonu Geekbench testinde değerlendirildi. Cihazların sırasıyla taban versiyonu 8 GB, Pro versiyonu 12 GB RAM değerine sahip. Bu arada önceden sızdırılan bazı bilgiler, cihazın Android 10 tabanlı Flyme OS 8.1 ile geleceğini söylüyordu. Bu sızıntılarda ortaya çıkan Geekbench sonuçlarıyla onaylanmış oldu. Her iki cihazda Snapdragon 865 yonga seti ile geliyor olacak. Böylece her iki telefonda da 5G desteğinin olacağını söyleyebiliriz.

Ortaya çıkan diğer bilgilere baktığımızda Meizu 17 Pro, 40W hızlı şarj desteği ile gelecek. Taban sürümde ise 27W değerinde hızlı şarj bulunacak. Ayrıca her iki cihazda da UFS 3.1 depolama birimi ile birlikte LPDDR5 RAM kullanılacak. Kamera tarafında ise Pro sürümde 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunmakta. Yan şekilde sıralanmış olan dörtlü kamera kurulumunun ortasında LED flaş yer alacak.

Pro model, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip özel bir Super AMOLED ekran ile gelecek. Bu ekranda sağ üstte bulunacak olan nokta delik tasarımlı ve 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alacak. Taban sürümün 4.500 mAh bataryasının bulunacağı ise onaylanan özellikler arasında.

Şirket, Meizu 17 serisini bugün resmi olarak bir lansman ile tanıtacak. Daha detaylı bilgileri saatler sonra almış olacağız.