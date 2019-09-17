Redmi K20 serisi 3 milyon satışı geride bıraktı

Xiaomi, Redmi K20 serisinin dünya genelinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını duyurdu. Şirket, K20 ve K20 Pro modellerinin 4 ayda gibi kısa bir sürede 3 milyon adet sattığını açıkladı. Çinli teknoloji devi, 1 Temmuz tarihinde Redmi K20 serisinin ulaştığı bir milyon birim barajını kutlamıştı. Rakiplerine göre uygun fiyatları ve güçlü teknik özellikleri ile dikkatleri çeken K20 serisi, şirketin en popüler akıllı telefon serilerinden biri haline geldi.

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Redmi K20 ve K20 Pro’nun global pazarda (Türkiye’de de) Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T Pro olarak piyasaya sürüldü. Şirket, ayrıca Redmi K20 Pro Exclusive Edition modelinin de duyurusunu gerçekleştirdi. Daha iyi performans, daha iyi soğutma ve daha dayanıklı tasarım iddiaları ile öne çıkartılan model, 19 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor. Lu Weibing, yeni model hakkında bazı temel özellikleri açıkladı. Snapdragon 855 Plus işlemciden gücünü alacak olan model, varyasyonlara bağlı olarak 12 GB’a kadar RAM seçeneği ile gelecek.

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Redmi K20 Pro’nun özellikleri