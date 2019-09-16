Sesiyle inleten televizyon! | Philips 8804 serisi

Philips 8804 serisi geçtiğimiz dönemde incelediğimiz The One serisinin üzerinde konumlandırılan ve özellikle Bowers & Wilkins ses sistemiyle muhteşem bir ses deneyimi sunuyor.

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Bir Philips imzası olan 3 tarafı Ambilight ile gelen 8804 serisi P5 görüntü motoru ile tüm işlemlerinizi hızlıca yerine getirmeyi başarıyor. Android 9 yüklü arayüzüyle sade ve akıcı deneyim vadeden 8804, HDR10+ destekli 4K görüntü desteğine sahip.

Bowers & Wilkins imzalı ses sisteminmde bass, tweeter ve özel hoparlör içeren tasarımında kvadrat kumaş ile şıklık da katmayı başarıyor. 8804 serisini satın almayı tercih edeceğinizde ayrıca bir ev sinema sistemi almanıza gerek kalmayacak.

8804 serisinden 55PUS8804/12 modelinin videosunda tüm detayları görebilirsiniz. İyi seyirler…