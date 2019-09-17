Cooler Master MasterMouse MM530 | Klasik tasarım, RGB aydınlatma

Cooler Master MasterMouse MM530 markanın en dikkat çekici farelerinden biri olarak test masamızın en yeni konuğu oldu.

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Klasik bir sağ el fare tasarımında olan Cooler Master MasterMouse MM530, ele tam oturan yapısıyla ve özellikle cihazın yan taraflarında yer alan kauçuk malzeme ile tutuş hissiyatını en yüksek seviyede tutmayı başarıyor.

Pixart PMW3360 optik sensörü ile 12.000 DPI değere kada çıkabilen MM530, Omron anahtarları ile de hızlı, rahat bir tıklama desteğine sahip.

Detaylar videomuzda!