Akıllı Telefonlar
Redmi K serisine yeni bir akıllı telefon daha ekleniyor!
Redmi K serisine yeni bir cihaz daha merhaba demeye hazırlanıyor. Oyuncu odaklı seri için yeni bilgiler ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan sızıntıya göre oyuncu odaklı seriye bir de “Lite” model gelecek. K40 modeli ile birlikte başarılı satış rakamlarına ulaşan firma, aynı ilgiyi devam ettirmek istiyor. Akıllı telefonun kullanacağı işlemcinin MediaTek yapımı Dimensity 1100 olacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon için hedef amiral gemisi rekabetine dahil olmak.
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Redmi K serisine bir de Lite model geliyor!
Oyuncu odaklı akıllı telefon piyasası genişlemeye devam ediyor. Mobil oyun piyasasına uygun yüksek performans vadeden cihazlar seçenek konusunda da geniş bir yelpazeye sahip. Asus, Lenovo ve Xiaomi gibi firmaların aktif olduğu piyasada yeni katılımcılar geliyor. Xiaomi‘nin alt firması olan Redmi rekabete dahil oldu. K40 modeli ile yarışa giren akıllı telefon üreticisi oldukça olumlu yorumlar almıştı. Hatta oyuncu odaklı akıllı telefon çıkış yaptığı ilk dakikada 100 bin satış rakamını geride bıraktı. Bu durumdan memnun olan Redmi de seriye bir üye daha kazandırmak için kolları sıvadı. İlk gelen bilgilere göre firma Redmi K40 modeline bir “Lite” versiyon getirmek istiyor. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre de cihazın kullanacağı işlemci dahi belli olmuş. Görünüşe göre firma seriyi “K Gaming” markası halinde pazarlamak istiyor.
Serinin yeni üyesi olacağı iddia edilen akıllı telefon, MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü iddialara göre Dimensity 1100 işlemcisinden alacak. Daha çok amiral gemisi katili olarak adlandırılan işlemci Snapdragon 870 işlemcisinden daha performanslı bir yapıya sahip. 6nm mimariye sahip işlemci, sekiz çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte Dimensity 1100 işlemcisinde dört adet 2.6 GHz hızlı Cortex A78 çekirdeği yer alıyor. Ayrıca Dimensity 1100 tıpkı Dimensity 1200‘deki gibi Mali-G77 grafik birimine sahip. Bu bilgilerin dışında akıllı telefona dair herhangi bir RAM ve depolama alanı detayı ortaya çıkmış değil. Ancak oyuncu odaklı akıllı telefonun 8 GB RAM‘den aşağı bir bellek birimine sahip olması sürpriz olur. Zira oyuncu odalı akıllı telefon piyasasında artık 8 GB bile fazla tercih edilmiyor. Hatta Asus ve Lenovo 12 ve 16 GB RAM kapasitelerine geçiş yapmaya başladı. Keza K40 modelinde 12 GB RAM seçeneği yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonun minimum 128 GB depolama alanıyla gelecek.
Redmi K serisinin yeni üyesi için tahmini teknik özellikler!
Başarısını sürdürmek isteyen Redmi, yeni akıllı telefonu ile de fiyat performans konusunda öne çıkmak istiyor. Akıllı telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir panel kullanacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte ekran çözünürlüğünün de FullHD+ olma ihtimali yüksek. Zira Dimensity 1100 işlemcisi QHD+ çözünürlükte maksimum 90 Hz yenileme hızına sahip olabiliyor. Bu yüzden firmanın oyuncu telefonlarında görmeye alıştığımız 120 Hz‘i FullHD+ panelde sunacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Bununla birlikte akıllı telefonun ekran kısmında HDR10+‘lu 10 bitlik renk desteğine sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları kesinleşmeyen akıllı telefonun yine piyasadaki rakiplerine benzer hatlara sahip olacağını söyleyebiliriz. Cihazın delikli ekran tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor. Delikli ekran nedeniyle de cihazın bir adet ön kameraya sahip olma ihtimali oldukça yüksek. Ancak ön kamera için kesinleşen bir detay henüz ortaya çıkmış değil.
Arka kamera özellikleri de bilinmeyen cihaz yüksek ihtimalle üçlü kuruluma sahip olacak. Bununla birlikte ana kameranın minimum 64 MP olacağı iddia ediliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olmasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, 67W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkabilir. Ancak ne yazık ki tüm bu bilgilerin iddia olduğunu unutmamak gerek. Akıllı telefonun en azından sertifika sitelerine uğraması ile birlikte kesin konuşmalar yapmak daha mümkün olacak. Rekabete yeni bir boyut kazandırmak isteyen Redmi de yeni “Lite” modeli ile yükselişini sürdürmek istiyor. Firma oyuncu odaklı akıllı telefonunu biraz daha fiyat performans canavarı olarak lanse edebilir. Akıllı telefonun çıkış tarihi henüz belli olmadı. Ancak bu yıl içerisinde kesin olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak diyebiliriz. Bakalım Redmi yeni oyuncu odaklı telefonu ile yakaladığı başarıyı sürdürmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 21, GM 21 Plus ve GM 21 Pro sitesinde görüntülendi!
General Mobile, sitesinde listelemese de GM 21 ve GM 21 Pro modellerinin detaylarına ulaştık. İlerleyen günlerde duyurusu bekleniyor.
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General Mobile GM 21 özellikleri
Yerli markalarımızdan General Mobile’ın 2021 yılı modellerinden GM 21, tasarımsal olarak iPhone modellerini andıran yapıda geliyor.
Gök Mavisi, Koyu Mavi ve Siyah renk seçenekleri ile piyasada olacak olan General Mobile GM 21, 164.76 x 76.26 x 9.0 mm boyutlarında ve yakşalık olarak 200 gram ağırlığında. Fotoğraflarına göre plastik bir arka ve çerçeve tasarımı beklediğimiz cihaz ise 6.5 inç boyutunda markasnın “Yeni Nesil Su Damlası Ekran” dediği şekilde damla çentik barındıran yapıda gelecek.
Gücünü daha önce Evkur‘un tasarladığı Trident markalı telefonlarda gördüğümüz Unisoc markasının ürettiği Spreadtrum SC9863 işlemcisinden alan telefonda 32 GB depolama alanı ve 3 GB RAM desteği mevcut. Depolamayı 256 GB’a kadar SD kart ile artırabilmeniz de mümkün. Kamera kanadına geldiğimizde ise gerçekten kafa karıştıran bir dizilim söz konusu. 13 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığı sunan ana kameranın yanı sıra 0,08 MP + 0,08 MP değerinde iki yardımcı kamera var. Yazım hatası mı bilinmez, eğer böyle ise sırf “Üçlü kamera” denmek için konulduğunu söylemek gerekli.
Ön kamera tarafına geldiğimizde ise 8 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığı sunan bir kamera bizleri bekliyor. Telefonda 3,5 mm ses yuvası da mevcut. Android 11 işletim sistemine sahip telefonda 5000 mAh değerinde batarya olsa da şarj değeri belirtilmiyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonda arkada konumlandırılmış.
General Mobile GM 21 Pro özellikleri
Şu anda General Mobile sitesinde GM 21 Pro için bir da GM 10 sayfası üzerinden hazırlandığı ve değerlerin değiştirilmediğini görmekteyiz. Farklı olarak sayfanın başında “| Tasarım !! TEST GM 21 Pro ANASAYFA !!” bilgisi yer alıyor. Bu nedenle GM 21 Pro tasarımı ve teknik özelliklerini şu an için bilemiyoruz. Ancak netleştiği zaman içeriğimize ekleyeceğiz. Fakat aldığımız bilgilere göre GM 21 Pro’da açılır-kapanır bir kamera olacağı bilgisine ulaştık.
Fiyat bilgisi de şu an için belli olmayan GM 21 ailesi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. General Mobile kanadının Qualcomm ile yaşadığı sorunlar nedeniyle tercih ettiğini düşündüğümüz Unisoc firması, görünen o ki Evkur’un Trident’i ardından GM ile Türk tüketicilerine uygun fiyatlı telefon kanadında kendini kanıtlamaya çalışacak.
Fakat, kişisel bir görüş olarak üst seviye telefonlara rakip olmasını beklediğim General Mobile markasının GM21 modelini gördüğüm anda gerçek bir hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek isterim. Bakalım zaman ne gösterecek…
General Mobile GM 21 Plus özellikleri
General Mobile’ın GM 21 ailesinde üç farklı model olacak. GM 21, GM 21 Pro’dan farklı olarak General Mobile GM 21 Plus modeli’nin de sayfası GM 10 arayüzünde açıldığını fark ettik. Yine aldığımız bilgilere göre GM 21 Plus’ta MediaTek Helio G35 işlemcisinin olacağını öğrendik. Şu anda test sayfası açık, fakat bilgiler yer almıyor.
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Akıllı Telefonlar
Samsung da ülkemize fabrika kuruyor!
Hatırlayacağınız üzere akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, 29 Mart 2021 tarihinde Türkiye fabrikasını açtı. Yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilen of fabrika, İstanbul’un Avcılar ilçesine açıldı. Hatta Oppo markası da Xiaomi’ye katılarak ülkemizde üretime geçti. Şimdi ise bir başka akıllı telefon devi olan Samsung da ülkemiz ile ilgileniyor!
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Samsung aslında bir süredir ülkemizde Sunny fabrikasında akıllı telefon ve TV modelleri üretiyor. Fakat Güney Koreli teknoloji devi şimdi ise kendi fabrikasını kurmaya odaklanmış görünüyor. Bu konudaki resmi duyurunun önümüzdeki Pazartesi günü yapılacağı da belirtiliyor.
Samsung’un kuracağı bu fabrikanın, Tekirdağ ilimizin Kapaklı OSB adlı sanayi bölgesine yakın bir yere konumlanacağı da belirtilenler arasında yer alıyor. Rönesans Holding tarafından inşa edileceği belirtilen fabrikanın yerinin tahsis sürecinin tamamlandığını da öğreniyoruz.
Yapılan yatırımın miktarı henüz belli değil iken, fabrikanın sadece akıllı telefon üretceği ve 10.000 metrekarelik bir alan kaplayacağı biliniyor. Fabrikanın Tekirdağ’a kurulma sebebi ise Avrupa’ya yakın bir ilimiz olması olarak gösteriliyor. Yani Samsung’un buradan Avrupa ülkelerine de akıllı telefon ihraç etmeyi planladığını anlıyoruz.
Ayrıca Almanya merkezli bir araştırma şirketi olan GfK’ya göre Türkiye’deki akıllı telefon pazarında en büyük payın %40.4 ile Samsung’a ait olduğu açıklanıyor. Bu yeni fabrikanın kurulmasıyla Samsung, lider durumdaki bu pazar payını daha da artırabilir gibi görünüyor.
Öte yandan Almanya merkezli araştırma şirketi GfK’ye göre, Türkiye akıllı telefon pazarında adet bazında yüzde 40,4’le en büyük pay Samsung’ ait. Yatırımın cep telefonu alanında yapılması halinde bu oranının yukarılara çıkacağı ifade ediliyor.
Ayrıca tüm bunlara ek olarak, Türkiye’de 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için ülkemizde üretilen uygun fiyatlı akıllı telefonların maliyetleri böylelikle düşüyor. Bundan dolayı da Samsung’un A Serisi bazı akıllı telefon modellerinin fiyatlarının bir miktar daha uygun hâle gelmesini temenni ediyoruz.
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Akıllı Telefonlar
MIUI 13 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu!
Xiaomi’nin yeni mobil arayüzü MIUI 13, önemli bir son dakika sürprizi olmazsa 25 Haziran’da tanıtılacak. “Hangi Xiaomi telefonlar MIUI 13 alacak?” soruları git gide artarken, bu soruya cevap olabilecek önemli bir sızıntı ortaya çıktı.
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İçindekiler
MIUI 13 alacak Xiaomi telefonların listesi sızdırıldı!
Halihazırda MIUI 12.5 sürümünü dağıtmayı sürdüren Xiaomi, yakın zamanda MIUI 13’ü de kullanıcılarla buluşturacak. Markanın resmi hayran forumu olan Mi Community’de yayınlanan bir rapor ise MIUI 13 alacak Xiaomi modellerini açığa çıkardı. Listede 80’den fazla Xiaomi telefon bulunurken; Redmi, POCO ve Black Shark modelleri de yerini alıyor. Dolayısıyla söz konusu liste bir hayli kalabalık.
MIUI 13 sürümünün dağıtımı ise her zaman olduğu gibi Çin pazarından başlayacak. Küresel sürüm ise muhtemelen ayrı bir Avrupa lansmanının ardından gerçekleşecek.
MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi MIX Fold
- Xiaomi Mi MIX Alpha
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 10i
- Xiaomi Mi 10s
- Xiaomi Mi 10 Youth
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi 9 Explorer
- Xiaomi Mi CC9 Pro
MIUI 13 güncellemesi alacak Redmi modelleri
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 5G
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note 9T
- Redmi 9T
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9S
- Redmi 9
- Redmi 9 Power
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9i
- Redmi 9A
- Redmi 9C
- Redmi K30
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 Racing Edition
- Redmi K30s
- Redmi K30i
- Redmi 10X
- Redmi 10X Pro
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium
MIUI 13 güncellemesi alacak POCO modelleri
- POCO X3 Pro
- POCO X3 NFC
- POCO X3
- POCO F3
- POCO M3
- POCO C3
- POCO X2
- POCO F2 Pro
- POCO M2
- POCO M2 Pro
- POCO M2 Reloaded
MIUI 13 güncellemesi alacak Black Shark modelleri
- Black Shark 4
- Black Shark 4 Pro
- Black Shark 3
- Black Shark 3 Pro
- Black Shark 3S
- Black Shark 2
- Black Shark 2 Pro
MIUI 13 güncellemesi alacağı tahmin edilen telefonlar
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi MIX 3
- Xiaomi Mi A3
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi 8
- Redmi K20
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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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