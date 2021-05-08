Redmi K serisine yeni bir akıllı telefon daha ekleniyor!

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Redmi K serisine yeni bir cihaz daha merhaba demeye hazırlanıyor. Oyuncu odaklı seri için yeni bilgiler ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan sızıntıya göre oyuncu odaklı seriye bir de “Lite” model gelecek. K40 modeli ile birlikte başarılı satış rakamlarına ulaşan firma, aynı ilgiyi devam ettirmek istiyor. Akıllı telefonun kullanacağı işlemcinin MediaTek yapımı Dimensity 1100 olacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon için hedef amiral gemisi rekabetine dahil olmak.

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Redmi K serisine bir de Lite model geliyor!

Oyuncu odaklı akıllı telefon piyasası genişlemeye devam ediyor. Mobil oyun piyasasına uygun yüksek performans vadeden cihazlar seçenek konusunda da geniş bir yelpazeye sahip. Asus, Lenovo ve Xiaomi gibi firmaların aktif olduğu piyasada yeni katılımcılar geliyor. Xiaomi‘nin alt firması olan Redmi rekabete dahil oldu. K40 modeli ile yarışa giren akıllı telefon üreticisi oldukça olumlu yorumlar almıştı. Hatta oyuncu odaklı akıllı telefon çıkış yaptığı ilk dakikada 100 bin satış rakamını geride bıraktı. Bu durumdan memnun olan Redmi de seriye bir üye daha kazandırmak için kolları sıvadı. İlk gelen bilgilere göre firma Redmi K40 modeline bir “Lite” versiyon getirmek istiyor. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre de cihazın kullanacağı işlemci dahi belli olmuş. Görünüşe göre firma seriyi “K Gaming” markası halinde pazarlamak istiyor.

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Serinin yeni üyesi olacağı iddia edilen akıllı telefon, MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü iddialara göre Dimensity 1100 işlemcisinden alacak. Daha çok amiral gemisi katili olarak adlandırılan işlemci Snapdragon 870 işlemcisinden daha performanslı bir yapıya sahip. 6nm mimariye sahip işlemci, sekiz çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte Dimensity 1100 işlemcisinde dört adet 2.6 GHz hızlı Cortex A78 çekirdeği yer alıyor. Ayrıca Dimensity 1100 tıpkı Dimensity 1200‘deki gibi Mali-G77 grafik birimine sahip. Bu bilgilerin dışında akıllı telefona dair herhangi bir RAM ve depolama alanı detayı ortaya çıkmış değil. Ancak oyuncu odaklı akıllı telefonun 8 GB RAM‘den aşağı bir bellek birimine sahip olması sürpriz olur. Zira oyuncu odalı akıllı telefon piyasasında artık 8 GB bile fazla tercih edilmiyor. Hatta Asus ve Lenovo 12 ve 16 GB RAM kapasitelerine geçiş yapmaya başladı. Keza K40 modelinde 12 GB RAM seçeneği yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonun minimum 128 GB depolama alanıyla gelecek.

Redmi K serisinin yeni üyesi için tahmini teknik özellikler!

Başarısını sürdürmek isteyen Redmi, yeni akıllı telefonu ile de fiyat performans konusunda öne çıkmak istiyor. Akıllı telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir panel kullanacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte ekran çözünürlüğünün de FullHD+ olma ihtimali yüksek. Zira Dimensity 1100 işlemcisi QHD+ çözünürlükte maksimum 90 Hz yenileme hızına sahip olabiliyor. Bu yüzden firmanın oyuncu telefonlarında görmeye alıştığımız 120 Hz‘i FullHD+ panelde sunacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Bununla birlikte akıllı telefonun ekran kısmında HDR10+‘lu 10 bitlik renk desteğine sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları kesinleşmeyen akıllı telefonun yine piyasadaki rakiplerine benzer hatlara sahip olacağını söyleyebiliriz. Cihazın delikli ekran tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor. Delikli ekran nedeniyle de cihazın bir adet ön kameraya sahip olma ihtimali oldukça yüksek. Ancak ön kamera için kesinleşen bir detay henüz ortaya çıkmış değil.

Arka kamera özellikleri de bilinmeyen cihaz yüksek ihtimalle üçlü kuruluma sahip olacak. Bununla birlikte ana kameranın minimum 64 MP olacağı iddia ediliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olmasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, 67W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkabilir. Ancak ne yazık ki tüm bu bilgilerin iddia olduğunu unutmamak gerek. Akıllı telefonun en azından sertifika sitelerine uğraması ile birlikte kesin konuşmalar yapmak daha mümkün olacak. Rekabete yeni bir boyut kazandırmak isteyen Redmi de yeni “Lite” modeli ile yükselişini sürdürmek istiyor. Firma oyuncu odaklı akıllı telefonunu biraz daha fiyat performans canavarı olarak lanse edebilir. Akıllı telefonun çıkış tarihi henüz belli olmadı. Ancak bu yıl içerisinde kesin olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak diyebiliriz. Bakalım Redmi yeni oyuncu odaklı telefonu ile yakaladığı başarıyı sürdürmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.