Finans
Epic Games PS özel oyunları için 200 milyon dolar teklif etti
Epic Games görünüşe göre oyun dünyasında gündemde kalmaya devam edecek. Firma mağazasını açtığı günden bu yana hamleleri ile adından söz ettiriyor. Apple ile olan davası sayesinde birçok yeni bilgiye ulaştığımız firma, Sony ile yakın ilişkilerini kullanmak istiyor. Ortaya çıkan belgelere göre Epic Games Sony‘ye 4-6 adet PlayStation özel oyunu için tam 200 milyon dolar minimum garantili teklif yapmış. Oyunların içeriği ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmazken, firmanın özel oyun konusundaki agresif tutumu da dikkat çekiyor.
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Epic Games özel oyunlara para harcama isteğinden pek bir şey kaybetmemiş!
Oyun dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Piyasaya çıkan oyunların hali hazırda büyük bir etkiye sahip olduğu oyu dünyasında, platformlar arası da hareketlilik görünüşe göre sürüyor. Bu konuda önemli tavırlarla dikkat çeken Epic Games, yine sahnede olan firma. Zira Apple ile olan davasında birçok bilgiye sahip olduğumuz firma, oyun dünyasında daha çok ön plana çıkmak istiyor. Özel oyunlar ve bedava yapımlara harcadığı paralar ile de gündeme gelen firma, Sony‘ye ilginç bir teklifte bulunmuş. Firma PlayStation özel oyunları için kesenin ağzını açmışa benziyor. Ortaya çıkan yeni bir belgeye göre Epic Games PlayStation özel oyunlarını kendi mağazasında satmak istiyor. Hatta firma bunun için Sony cephesine ciddi de bir teklif yapmış. Bununla birlikte Sony cephesinden teklife net bir yanıt gelmiş demek doğru olmaz.
Epic Games, Sony’ye PlayStation özel oyunları için tam 200 milyon dolarlık bir teklif yapmış. Toplamda 4-6 oyun için yapılan bu teklifte minimum garanti ibaresi de dikkat çekiyor. Zira firmanın oyun başına 200 milyon dolar ödeyeceği yönünde iddialar bulunmakta. Bununla birlikte Sony bugüne kadar iki özel oyununu sadece Epic Games Store‘da satışa açtı. Bu oyunlar ReadySet Heroes ve Predator Hunting Grounds. Ancak Epic Games‘in bu iki oyun için 200 milyon dolarlık teklif yapma ihtimali oldukça düşük. Zira oyun dünyasında öne çıkmak isteyen Epic, daha büyük oyunlar için kesenin ağzını açmıştır. Bildiğiniz üzere Sony amiral gemisi oyunlarını yakın zamanda PC‘ye getirmek istiyor. Horizon Zero Dawn, Days Gone ve Dead Stranding gibi özel oyunlarını çoktan PC‘ye de sunan firma, God of War, Uncharted gibi serilerini de PC oyuncularına sunmak istiyor. İşte tam bu noktada da Epic Games devreye girmiş gibi gözüküyor.
Epic Games bugüne kadar özel oyunlara 1 milyar dolar harcamış!
Özel oyunlar politikasına artık alıştığımız Epic Games bu konudaki ısrarını da sürdürüyor. Firmanın yine Apple ile olan davasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyun devi, özel oyun anlaşmalarına ilk günden bu yana yaklaşık 1 milyar dolar para harcamış. Firma özel oyun anlaşması yaptığı yapımcılara yüklü miktarlarda paralar ödemiş. Bununla birlikte de yapımcılara oyunu ilk yıl sadece Epic Games Store‘da satma zorunluluğu getiriliyor. Ancak Epic Games durumu biraz abartmışa benziyor. Firmanın hangi oyuna ne kadar para yatırdığı tam olarak belli olmadı. Bir tek Borderlands 3 için Epic Games‘in 115 milyon dolar harcadığı haberi geldi. Firma Hades, Metro Exodus, Assassin’s Creed Valhalla ve Hitman 3 gibi büyük yapımları da bünyesinde özel oyun olarak bulundurmakta. Ancak firmanın bu oyunlara ne kadar para harcadığı henüz belli olmadı. Firma hatırlayacağınız üzere bedava oyunlar için de ilk 9 ay 11 milyon dolardan fazla para harcamıştı.
Para harcama konusunda istekli ve agresif olan firmanın PlayStation özel oyunlarına olan ilgisi pek de sürpriz olmadı. Zira Epic Games dijital platformlar arasında en büyük firma olmak istiyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devinin Sony ile bir yakınlığı da bulunmakta. Öte yandan Sony, firmanın bir kısmına sahip demek yanlış olmaz. Japon teknoloji devi geçtiğimiz aylarda Epic Games‘e toplamda yarım milyar dolarlık yatırım yapmıştı. İkili ilişkileri yüksek olan firmaların, yakında böyle bir anlaşmaya gitmesi de oldukça mümkün. Ancak buradaki en büyük merak konusu firmaların anlaşmalarından ziyade, hangi oyunların anlaşma içeriğinde yer aldığı. Bakalım ilerleyen günlerde Apple-Epic Games davasında yeni ne gibi bilgiler ortaya çıkacak. Firma oyun dünyasının bir numarası olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Finans
Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11 milyon dolar harcamış!
Epic Games bedava oyunlar için ilk başlarda yüklü miktarda para harcamış. Bedava oyunlar ile ekosistemine daha fazla oyuncu çekmek isteyen firmanın cebinden çıkan para oldukça yüksek. Dünyaca ünlü firmanın Apple ile olan davası sırasında, bedava oyunları başlattığı ilk 9 aylık süreçte ne kadar para harcadığı belli oldu. Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar firma bedava oyunlar için 11.6 milyon dolar harcamış. Ayrıca firmanın bu süreçte ne kadar yeni üyeyi sistemine dahil ettiği de belli oldu.
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Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11.6 milyon dolar harcadı!
Oyun dünyasında dijital çağa artık giriş yaptık. Dijital oyunların kutulu oyunlardan daha fazla sattığı şu günlerde platformlar arası da yeni rekabet kolları oluştu. Epic Games Store, Steam, Origin ve Xbox PC Store gibi platformlar daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için her yolu deniyorlar. Kuşkusuz bu firmalardan en sükseli başlangıcı yapan Epic Games oldu. Firma kendi ekosistemini yaratmak için oldukça agresif bir giriş yaptı. Bedava oyunlar ile kullanıcı sayısını arttırmak isteyen firma bu konuda oldukça başarılı işlere de imza attı. Bununla birlikte kendi ekosistemine özel oyun çıkarmak için yapımcılar ile de anlaşan Epic Games, kimi zaman eleştirilerinde odağında olmayı başardı. Ancak bugün ki konumuz firmanın bedava oyun politikası. Apple ile sıkı bir dava içerisinde olan Epic Games‘in bedava oyunları dağıtmaya başladığı Aralık 2018‘den bu yana harcadığı para belli oldu.
Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj
— Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021
Firmanın Ekim 2019′da yayımlanan performans raporu ortaya çıktı. Bu rapora göre firmanın bedava oyunlar için harcadığı para da belli oldu. Epic Games bedava oyunlar için Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar bedava oyunlar için yapımcılara toplamda 11.6 milyon dolarlık ödeme yapmış. Hangi oyuna ne kadar ödeme yapıldığına dair detaylı tablonun ortaya çıktığı raporda firmanın kazandığı kullanıcı sayısı da belli oldu. Epic Games rapora göre bedava oyunlar sayesinde 5 milyona yakın yeni kullanıcıya merhaba demiş. Ayrıca firmanın kaydolan her yeni oyuncu için harcadığı parayı bölünce 2.37 dolarlık masraf yaptığı ortaya çıktı. Yani Epic Games 5 milyon kullanıcı başına 2.37 dolar harcamış. Bununla birlikte firma ilk 9 aylık süreçte istediği kadar para kazanamamış gibi gözüküyor. Zira mağazadan en az bir kere bedava oyun alan kullanıcıların sadece %7′sinin ilave para harcadığı öğrenildi.
Epic Games’in en çok para harcadığı oyun Batman Arkham serisi!
Raporda tek tek hangi oyuna ne kadar para harcandığı gözüküyor. Bu listeye göre firma, en çok Batman Arkham serisi için para harcamış. Firma dört oyundan oluşan seriye toplamda 1.5 milyon dolar yatırım yapmış. Bununla birlikte tekil bazda en çok para harcanan oyun ise Subnautica. Firmanın bedava verdiği ilk oyun olan yapım için kasadan 1.4 milyon dolar çıkmış. Aynı şekilde kazanılan üye sayısına bakıldığında da en yüksek girdi Batman Arkham serisinde olmuş. Batman Arkham serisi sayesinde ekosisteme toplamda 600 binden fazla kullanıcı giriş yapmış. Ayrıca serinin bedava olduğu dönemdeki artışın yüzdesi de %10 olarak kayıtlara geçmiş. Öte yandan Batman Arkham serisinin bedava olduğu hafta aktif kullanıcı sayısında da büyük artış dikkat çekiyor. Zira üyelerin %50‘si o hafta içerisinde aktif olmuş. Ayrıca firma yine o ay aktif kullanıcı sayısında Fortnite‘dan daha fazla girdiye sahip olmuş.
Tüm bu rakamların yanı sıra bazı dikkat çeken detaylarda mevcut. Mesela Metro 2033 Redux oyunu Epic Games‘e bedavaya gelmiş. Yapımcı firma Deep Silver, oyunu için firmadan ilave talepte bulunmamışa benziyor. Ancak bu durumun Metro Exodus ile bağlantılı olmadığını düşünmek yanlış olur. Zira firma Deep Silver ile özel oyun anlaşması yapmıştı. Epic Games‘in ilk 9 aylık performansına detaylı bakış atmak için buradaki dosyayı inceleyebilirsiniz. Bu bilgilerin dışında firmanın sonraki süreçte yaptıkları da oldukça merak ediliyor. Özellikle firmanın GTA V‘i bedava verdiği süreçte ne kadar harcadığı ve kaç kullanıcı sayısına ulaştığı oldukça büyük merak konusu. Şimdilik ilk 9 ayı içeren bu rapora ilave bilgilerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması muhtemel. Bakalım Epic Games bedava oyunlar ile daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirecek mi bekleyip göreceğiz.
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Finans
Microsoft oyun geliştiricilerinden aldığı payı düşürdü!
Microsoft oyun dünyasında etkisini katlamak istiyor. Firma son ortaya çıkan haberlere göre oyun geliştiricilerine daha fazla destek verecek. Firma yapımcıların masraflarını düşürmek için aldığı payı azaltmaya karar verdi. Artık oyun yapımcıları, Microsoft mağazalarında yaptıkları satışlardan daha fazla pay alacak. Özellikle Epic Games‘in yaptığı ve oldukça övülen bu gelişmeyi Microsoft’un da yapması, ileride oyun dünyasındaki rekabeti arttıracak gibi gözüküyor.
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Microsoft oyun geliştiricilerine daha fazla kazandıracak!
Oyun dünyasının en önemli konularından biri de bildiğiniz üzere maliyetler. Oyun yapan geliştiricilerin, yapım sırasında harcadıkları emek ve maddi yük, oyunculara da oldukça yansıyor. Özellikle dijital oyunların artık normal olarak piyasada büyük bir yer kapladığı şu günlerde mağazalarda önemli bir alternatif oluşturuyor. Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store‘un başı çektiği bu alternatifler oyun geliştiricileri için de oyuncular kadar önemli bir konumda. Artan yapım maliyetleri nedeniyle fiyatları arttırarak oyuncu kaybetmek istemeyen birçok firma, en uygun kazanç sağlama imkanı olduğu platformlara yöneliyor. Mağazalara belli oranlarda pay veren geliştiriciler, bazı platformlara daha yakın oluyor. Oyun dünyasında mağaza olarak uzun zamandır etkin olmayan Microsoft, rekabeti arttırmak için yeni adımlar atma kararı aldı. Firma yaptığı duyuru ile birlikte geliştiriciler ile olan fiyat politikasını değiştirecek.
From Xbox Game Studios to DirectX to Xbox Game Pass for PC, we’ve never been in a better position to deliver for PC gamers with our “player-first” approach. Read more: https://t.co/AevFPaFtrm
— Xbox Wire (@XboxWire) April 29, 2021
Açıklamaya göre Microsoft kendi payını %12‘ye düşürme kararı aldı. Böylece oyun geliştiricileri artık birim satış bazında %88’lik bir gelir elde edecekler. Eskiden Microsoft bu rakamı %30‘a sabitlemişti. Her ne kadar geliştiriciler için önemli bir konu olsa da, firmanın asıl motivasyonu oyuncular. Blog yazısıyla duyuruyu yapan firma, önceliklerinin oyuncular olduğunu açıkladı. Xbox Game Studio yetkilisi Matt Booty tarafından kaleme alınan yazı ile firmanın PC oyun dünyasına 2021 ve sonrası için neler katabileceği açıklandı. Firma öncelik olarak daha fazla oyuncunun beğenisini toplamak istiyor. Bu yüzden de geliştiricilere de daha fazla para kazandırarak oyuncuların karşısına gelecek kaliteli içerik sayısının artması hedefleniyor. Firma Microsoft Store içerisinde yer alan şartları böylelikle değiştiriyor. Yazılım devi yeni oranlarla birlikte Epic Games Store‘un sunduğu avantajları da yakaladı. Yeni fiyat politikası 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Belki de ilerleyen dönemlerde oyun fiyatlarında da belli başlı azalmalar ortaya çıkabilir.
Değişen fiyat politikalarına karşın Steam sessizliğini koruyor!
Epic Games Store ve Microsoft‘un geliştirici dostu olarak oyun dünyasını bir nevi kızıştırdığı şu günlerde Steam sessizliğini koruyor. Dijital oyun dünyasının bir numaralı markası olan platform, ne yazık ki eski usul sistemine devam ediyor. Geliştiricilerden %30 pay alan firma bu konuda en pahalı platform olmayı başardı. Steam paydaki azaltmaları satış rakamları üzerinden gerçekleştiriyor. Şöyle ki bir oyun 10 milyon dolarlık gelir barajını geçerse geliştiricinin payı %75‘e çıkıyor. Aynı şekilde 50 milyon barajını geçen oyunlarda ise firma pay talebini %20‘ye çekiyor. Ancak bu durum geliştiricilerin oldukça canını sıkıyor. Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda gerçekleştirilen bir ankete göre, Steam‘in sistemi pek de adaletli gözükmüyor. 3 binden fazla katılımcının görüş bildirdiği ankette sadece %3‘lük bir kesim Steam‘in fiyat politikasından memnun. Katılımcılar gelişen teknoloji ile birlikte Steam‘in tek alternatif olmadığının farkındalar. Hal böyle olunca Steam‘in popülaritesi ile alakalı da soru işaretleri artmaya devam ediyor.
Oyuncuların ve geliştiricilerin işine gelen bu gelişme ile birlikte, Epic Games Store ve Microsoft Store PC oyunları bakımından oldukça avantajlı bir konuma geçecek gibi gözüküyor. Zira iki mağazada pastadan aldığı payı büyütmek yerine, tercih edilen platform olmayı amaçlıyor. Oyun fiyatlarına yansıma ihtimali bulunan gelişme ile birlikte, piyasadaki dengeler alt üst olabilir. Zira üç önemli mağazanın iki tanesi artık daha oyuncu ve geliştirici dostu olmak istiyor. Bununla birlikte oyun konsolu piyasasında önemli bir ağırlığa sahip olan Microsoft cephesi ise, her türlü fırsatı değerlendirmek istiyor. Firma Game Pass sistemi ile de daha önceden piyasanın ayarları ile oynamıştı. Son gelişmeler ile birlikte artık gözler Steam cephesinde. Platformun bir sonraki hamlesi merak uyandırıyor. Bakalım Steam fiyat politikasında değişikliğe gidecek mi bekleyip göreceğiz.
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Finans
Sony Epic Games’e yüklü bir yatırım daha yaptı!
Sony, oyun dünyasında ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolunu geçtiğimiz yıl piyasaya çıkaran firma, bir süredir sessiz kalmıştı. Ancak görünüşe göre Japon devi, oyun dünyasında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Geçen sene Epic Games’e yüklü miktarda yatırım yapan firma, aynı hamleyi yineledi. Sony, Çinli firmaya şimdi de 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı. Epic Games böylelikle 1 milyar dolarlık yatırım rakamına ulaşmayı başardı.
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Sony Epic Games’e yatırım yapmaya devam ediyor!
Oyun dünyasında son dönemlerde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni oyunun piyasaya çıktığı şu günlerde, firmalarda dengeleri değiştirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Oyun dünyasının en önemli firmalarından olan Sony bizzat denge değiştiren hamlelere imza atan isimler arasında. Firma geçtiğimiz yıl sonbaharda bildiğiniz üzere PlayStation 5 oyun konsollarını tanıttı. Piyasaya sürülen oyun konsollarının en büyük rakibi de kuşkusuz Xbox cephesi. Özellikle Game Pass ve uygun fiyatlı yeni nesil konsolu ile şu an için rekabette öne çıkan Xbox cephesi, halinden memnun. Bir süredir sessiz kalan Sony ise görünüşe göre farklı planlara sahip. Normal şartlarda konsol özel oyunlar ile eski nesillerde öne çıkan Japon devi, henüz bir oyun göstermeyerek hayranlarını üzmüştü. Ancak ortaya çıkan haberlere göre firmanın farklı bir planı var. Zira son açıklanan rakamlara göre Sony, Epic Games‘e ikinci bir yatırım daha yaptı.
Epic Games yaptığı açıklama ile Sony cephesinden 200 milyon dolarlık bir yatırım daha aldıklarını açıkladı. Toplamda 1 milyar dolarlık yatırım ile büyümeye devam ettiklerini açıklayan firma, durumdan oldukça memnun. Özellikle Unreal Engine motoru ile oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan firma, Fortnite gibi oyunları ile de oldukça değerli bir konumda. Zira firmanın güncel değeri 28.7 milyar dolar. Bununla birlikte Sony de Çinli oyun firması ile arasını iyi tutmak istiyor. Japon devi firmanın bir nevi ortağı olmayı başardı. Böylelikle Sony, Microsoft‘un Bethesda hamlesine de bu yolla cevap vermeyi umuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Epic Games CEO‘su Tim Sweeney, metaverse vizyonunu destekleyen firmalara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bununla birlikte Sony cephesi de, Epic Games‘in oyun dünyası için önemini belirtirken, yatırımların devam etme ihtimalinin olduğunu da gözler önüne serdi.
Peki nedir bu “metaverse” kavramı?
Fortnite, Rocket League ve Fall Guys gibi oyunlarla kimi zaman oyun dünyasındaki gündemi belirleyebilen Epic Games, “metaverse” adını verdiği vizyonu ile oyuncuları rahat ettirmek istiyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen DICE etkinliğinde konuşan Tim Sweeny bu konuyu ilk kez oyun dünyasına tanıtmıştı. Firma genel konsept olarak, oyun dünyasının daha evrensel bir hale gelmesini istiyor. Farklı platformlarda oyuncuların tıkılı kalmasını istemeyen oyun devi, bu konuda da yatırım almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 250 milyon dolarlık bir yatırım daha yapan Sony de bu fikri benimsemişe benziyor. Zira firma toplamda yarım milyar dolarlık yatırımın altına imza attı. Tabi oyun konsolu üreterek kendi ekosistemini yaratan bir firmanın bu tarz bir düşünceyi desteklemesi de oldukça ilginç. Ancak özellikle Microsoft‘un Game Pass ile birlikte artık daha evrensel bir ekosistem yarattığı günümüzde, firma da bu şekilde cevap vermek istemiş olabilir.
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Her şeyi açık ve evrensel bir şekilde yürütmenin oyun dünyasına daha faydalı olacağını düşünen Epic Games, oyunculara daha rahat bir oyun dünyası yaratmak istiyor haliyle. Genel hatlarıyla firma, oyuncuları dört duvar arasından çıkarmak istiyor. Bununla birlikte firmaya göre, oyun dünyasında devlerin savaşmamaları gerek. Tabi teoride masum görünen bu sistemin tekelleşmeye de yol açabilme ihtimali oldukça yüksek. Hali hazırda özel oyun mantığı ile birçok yapımı önce kendi mağazasında satışa sokan firma, “özgürleşmiş” oyun dünyası ile bütün sistemi kendi istediği gibi yönlendirebilir. Ancak şu an için bu fikre karşı çıkan çok fazla firma da ortalarda gözükmüyor. Zira Sony dışında beşe yakın firma, Epic Games‘e yatırım yapmaya devam ediyor. Bakalım oyun dünyasında dengeler ne yönde değişecek bekleyip göreceğiz.
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Epic Games PS özel oyunları için 200 milyon dolar teklif etti
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