Bugün Hindistan’da Redmi 13 5G akıllı telefonunun lansmanının yanı sıra, Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni bir TWS kulaklık ve bir ev aletini de tanıttı. Bu ürünlerden ilki, Redmi Buds 5A kulaklığı. Bu model, yılın başlarında piyasaya sürülen Buds 5 serisinin en yeni üyesi. Redmi Buds 5A, serideki diğer modellerle bazı farklılıklara sahip. Detaylar için okumaya devam edin.

Redmi Buds 5C neler sunuyor?

Redmi Buds 5C, diğer Buds 5 modelleri gibi kulak içi tasarımı ve silikon kulak uçlarıyla dikkat çekiyor. IP54 sertifikasına sahip olan bu kulaklıklar, toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklıdır. 36 saatlik pil ömrü sunduğu belirtilen 480mAh kapasiteli taşınabilir şarj kutusuyla geliyor. Kulaklıkların ise tek şarjla 7,5 saat kullanım süresi sunduğu söyleniyor.

Ses performansı açısından, Redmi Buds 5C, üstün ses kalitesi için 12,4 mm titanyum sürücülerle donatılmış. Beş farklı ses profili sunarak kullanıcıların tercihlerine göre ayar yapabilmelerine olanak tanıyor. Kulaklıklar, 40dB hibrit aktif gürültü engelleme özelliği ile istenmeyen sesleri engelliyor. Ayrıca, çevrenizi duymanızı sağlayan bir şeffaflık modu da mevcut. Her bir kulaklıkta, rüzgar gürültüsünü azaltan ve sesinizi net bir şekilde ileten iki mikrofon ile birlikte dört mikrofonlu AI gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor.

Bağlantı tarafında, Redmi Buds 5C, Bluetooth 5.3 ile donatılmıştır. Google Fast Pair desteği ile kolayca eşleştirilebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilir. Ayrıca, 60 ms düşük gecikme modu ile geliyor.

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Redmi Buds 5C’nin fiyatı 1.999 Rs olarak belirlenmiş. Senfoni Mavisi, Bas Beyazı ve Akustik Siyah renk seçenekleri ile sunulacak olan bu kulaklıklar, 20 Temmuz’dan itibaren Amazon, Flipkart ve resmi Redmi web sitesinden satın alınabilecek.