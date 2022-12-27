Redmi, Çin’de Redmi Band 2 adlı giriş seviyesi fitness takip cihazını duyurdu. Redmi Band 2, bir önceki nesle göre yüzde 76 daha büyük olan kare boyutlu 1,47 inç geniş TFT LCD ekrana, 9,9 mm ince gövdeye, 30+ spor moduna ve 5ATM suya dayanıklılığa sahip.
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Sağlık takibi söz konusu olduğunda, Band 2 SpO2 seviyelerini, kalp atış hızlarını 24×7, uyku ve kadın sağlığını takip edebilir. İnce tasarımı nedeniyle bandın işlevsel bir düğmesi bulunmuyor. Yine de, 14 güne kadar dayanabilen 210 mAh pil barındırıyor. Saatin diğer özellikleri arasında 100’den fazla saat yüzü, müzik kontrolü, alarm, uzaktan kumandalı fotoğraf, telefon bulma ve daha fazlası yer alıyor.
İçindekiler
Redmi Band 2 Özellikleri
- 1,47 inç (172 x 320 piksel) TFT LCD ekran, 247 PPI, 2,5D kavisli, 450 nit en yüksek parlaklık
- 100+ saat kadranı
- Bluetooth 5.1 LE
- 30+ spor modu
- 24×7 kalp atış hızı, SpO2, kadın sağlığı takibi
- 5ATM Su Dayanımı
- Android 6 veya üstü / iOS 12 veya üstü ile çalışır
- Uzaktan kamera kontrolü, müzik çalma, kronometre, zamanlayıcı, hava durumu, kronometre
- Boyutlar: 42.81 × 25.42 × 9.99mm; Ağırlık: 14.9g
- 210mAh pil, 14 güne kadar pil ömrü
Fiyat
- Redmi Band 2, Siyah ve Beyaz renklerde, 159 CNY (23 Dolar)