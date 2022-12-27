Xiaomi, Redmi K60 serisi lansman etkinliğinde Note 12 Pro serisinin yeni bir modeli olan Redmi Note 12 Pro Speed Edition’ı da tanıttı. 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1920Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma ve 2,9 mm ultra dar alt çerçeveye sahip 6,67 inç FHD + OLED ekranla birlikte geliyor.

Telefon Dimensity 1080 işlemci yerine Snapdragon 778G işlemci ile beraber geliyor, 12GB’a kadar RAM’e sahip, yeni grafit malzemelerle yeniden yapılandırılan ısı yayma sistemi 22763mm²’ye kadar toplam ısı yayma alanına, yüksek termal iletkenliğe sahip alüminyum alaşımlı orta çerçeveye sahip. Şirket, termal iletkenliğin Note 11 Pro’ya kıyasla yüzde 77 oranında artırıldığını da belirtti.

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Telefonda 108MP 1/1.52 inç Samsung HM2 sensör, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera bulunuyor. Ayrıca 67W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh pil kapasitesine sahip

Redmi Note 12 Pro Speed Edition özellikleri

30/60/90/120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1920Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma, DCI-P3 renk gamı, 900 nit tepe parlaklığı, Dolby Vision, HDR10+ özellikli 6,67 inç FHD+ (1080×2400 piksel) OLED ekran

Sekiz Çekirdekli (4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPU) Adreno 642L GPU ile Snapdragon 778G 6nm Mobil Platform

128GB UFS 2.2 dahili depolama ile 6GB / 8GB LPDDR4X RAM, 256GB UFS 2.2 dahili depolama ile 12GB LPDDR4X RAM

MIUI 14 ile Android 12

Çift SIM (nano + nano)

1/1.52″ Samsung HM2 sensörlü 108MP arka kamera, OIS, f/1.89 diyafram açıklığı, 8MP 120° ultra geniş açılı kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

3,5 mm ses girişi, süper doğrusal stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 162.91×76.03×7.9mm; Ağırlık: 181g

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

67W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh (tipik) pil

Fiyat

Redmi Note 12 Pro Speed Edition, Siyah, Mavi ve Yeşil renklerde sunuluyor ve 6GB + 128GB için 1699 yuan (244 Dolar), 8GB + 128GB için 1799 yuan (258 Dolar) ve 12GB + 256GB modeli 1999 yuan (287 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.