Twitter pazartesi günü yaptığı açıklamada, Elon Musk’ın anlaşmayı iptal etmek için üçüncü bir mektup göndermesinin ardından, bir ihbarcıya yapılan ödemelerin Elon Musk tarafından önerilen 44 milyar dolarlık satın alma kapsamındaki yükümlülüklerinin hiçbirini ihlal etmediğini söyledi.

Sosyal medya devi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyasına göre anlaşmayı yürürlüğe koymayı ve Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi kapatmayı planladığını söyledi. Twitter hissedarları salı günü Musk’ın devralma teklifini onaylayıp onaylamama konusunda oy kullanacak.

Twitter’ın yönetim kurulu daha önce hissedarlarını şirketin Musk’a satışını onaylamaya çağırdı. Cuma günü Musk’ın hukuk ekibi, önerilen satın almayı iptal etmek için başka bir neden öne sürerek Twitter’a bir mektup gönderdi. Musk’ın ekibi, Twitter’ın ihbarcı Peiter Zatko’ya ödediği milyonlarca dolarlık ödemenin anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini iddia etti. Geçen ay Zatko, sosyal medya şirketi tarafından gizlilik, güvenlik ve içerik denetimi ile ilgili “aşırı, korkunç eksiklikler” olduğunu iddia etti.

Musk’ın son mektubu, Twitter anlaşmasını iptal etmek için üçüncü girişimi. Tesla CEO’sunun hukuk ekibi ilk olarak 8 Temmuz’da SEC’ye Twitter satın alımını sonlandırmak için “Twitter’ın sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uymadığını” iddia ederek bir bildirimde bulundu. 29 Ağustos tarihli bir takip mektubunda, anlaşmanın devam etmemesi için bir neden olarak Zatko’nun ileri sürdüğü iddialar gösterildi. Cuma günkü ve üçüncü mektupta Musk’ın hukuk ekibi, Twitter’dan Zatko’ya iddia edilen 7.75 milyon dolarlık kıdem tazminatının devralma anlaşmasının bir başka ihlali olduğunu söyledi. Twitter herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmediğini söyledi.

Sosyal medya devinin hukuk ekibi Musk’ın temsilcilerine, “8 Temmuz 2022 ve 29 Ağustos 2022 tarihli fesih bildirimlerinizde olduğu gibi, 9 Eylül 2022 tarihli mektubunuzda belirtilen sözde fesih sözleşme kapsamında geçersiz ve haksızdır. Twitter, sözleşme kapsamındaki hiçbir beyanını veya yükümlülüğünü ihlal etmemiştir ve 13 Eylül 2022 tarihli özel toplantısında Twitter hissedarlarının onayının alınmasının ardından, Birleşmenin kapanması için emsal olan tüm koşullar yerine getirilecektir.” dedi.

İçindekiler Nasıl başladı

Nasıl başladı

Tesla CEO’su Elon Musk, başlangıçta şirketi nisan ayında satın almayı teklif etmişti. Biraz direndikten sonra Twitter anlaşmayı kabul etti. Ancak kısa bir süre sonra Musk, sosyal medya platformundaki sahte veya spam hesapların sayısının açıklanandan daha fazla olduğundan şikayet etmeye başladı.

Twitter ve Musk, önce bir anlaşmaya varmadıkları takdirde Musk’ın şirketi satın alma işlemini iptal etme girişimini çözmek için 17 Ekim’de Delaware’de yargılanacak. Musk’ın karşı davasına Zatko’nun ileri sürdüğü iddiaları dahil etmesine izin verilecek.

Konu, salı günü yapılan bir Twitter hissedar oylamasıyla karmaşık bir hale geldi ve bu satın alma işlemine yeşil ışık yakabilir. Ancak mahkeme hala anlaşmanın üzerinde duruyor.