Redmi 13C hakkında Eylül ayı sonundan beri sürekli bilgiler alıyoruz. Sızıntılara göre, cihaz hem 4G hem de 5G seçenekleriyle satışa sunulacak. İlk sızıntılarıyla tasarımı tanıtılan LTE modeli, şimdi perakende kutusuyla birlikte canlı görüntülerde ortaya çıktı.

Redmi 13C’nin canlı görüntüleri Newzonly tarafından paylaşıldı ve bu resimler cihazın hem ön hem de arka yüzünü gösteriyor. Ayrıca, bazı resimlerde perakende kutusu da görülebiliyor.

Görüntülerde yer alan cihazın yeşil bir renge sahip olduğu görülüyor. Önceki sızıntılara göre, telefon mavi ve siyah renk seçenekleriyle de piyasaya sürülebilir. Görüntülerdeki ışık yansımalarına bakarak, Redmi 13C’nin muhtemelen cam bir panele sahip olduğunu söylemek mümkün. Ancak parlak plastik olasılığını da göz ardı etmek gerekiyor.

Ayrıca, telefonun ön yüzündeki koruyucu film teknik özellikleri açıklıyor. Buna göre, cihaz 6,74 inçlik bir 90Hz ekran, 50MP arka kamera ve 18W şarj desteği ile 5.000mAh kapasiteli bir batarya içeriyor.

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Cihazın sekiz çekirdekli bir işlemciyle donatıldığına dair söylentiler bulunuyor, ancak bu çipin kesin özellikleri henüz bilinmiyor. Önceki sızıntılara göre, Redmi 13C, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakı gibi kullanışlı özelliklere sahip olacak. Ayrıca, bazı pazarlarda Poco C65 adı altında da piyasaya sürülebilir. Bu akıllı telefonun resmi olarak tanıtılması yakın bir tarihte bekleniyor, muhtemelen Kasım ayında resmi açıklama yapılabilir.