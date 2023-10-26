Xiaomi, Çin pazarında çok beklenen Xiaomi 14 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Şirket, Pro model konusunda sessiz kalırken, marka zaten standart modele ait birçok resmi görsel yayınladı. Resmi duyurudan birkaç saat önce, Digital Chat Station, Xiaomi 14’ün birkaç canlı fotoğrafını paylaştı. Ayrıca cihazın AnTuTu listesinin ekran görüntüsünü de yayınladı. Şimdi ise Xiaomi 14 fiyatı ortaya çıktı.

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış Xiaomi 14, AnTuTu testlerinde 1.992.387 puan alarak aynı platformdaki Dimensity 9300 cihazından biraz daha düşük puan aldı. Hatırlamak gerekirse, Dimensity 9300 cihazı kısa süre önce 2.055.084 ile bugüne kadarki en yüksek AnTuTu puanını elde etti . Üstelik Xiaomi 14’ün AnTuTu puanı, Qualcomm’un, Snapdragon 8 Gen 3’ün AnTuTu kıyaslamalarında maksimum 2.139.281 puana ulaşabileceğini belirten resmi iddiasının da altında kalıyor.

AnTuTu’nun CPU testinde Xiaomi 14 424.541 puan aldı. GPU, bellek ve UX testlerinde sırasıyla 855.774, 391.434 ve 320.638 puan aldı. Aşağıda, tahmincinin yayınladığı Xiaomi 14’ün canlı görüntüleri yer alıyor.

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Xiaomi, Xiaomi 14’ün 1,5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar parlaklık sunan 6,36 inç Huaxing C8 OLED ekrana sahip olacağını zaten doğruladı. Şirketin kendi geliştirdiği ve Android 14 üzerine yerleştirilecek olan HyperOS önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Xiaomi 14 fiyatı ne kadar olacak?

Tipster Ishan Agarwal’a göre, Xiaomi 14 serisi 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunacak. Xiaomi 14’ün temel modelinin (8GB+256GB) 4.299 Yuan (587 dolar) fiyatla satılacağını, 14 Pro’nun başlangıç ​​modelinin (12GB+256GB) ise 5.399 Yuan (739 dolar) fiyatla satışa sunulacağını ekledi . Xiaomi 14 beyaz, siyah, pembe ve yeşil gibi birden fazla tonda gelirken 14 Pro beyaz, siyah ve yeşil renklerde satışa sunulacak.