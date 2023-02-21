Xiaomi’nin ünlü alt markası Redmi, geçtiğimiz aralık ayında kendi ülkesi Çin’de sunduğu özelliklere göre oldukça uygun fiyatlı bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Redmi 12C isimli bütçe dostu telefon Çin’de fiyat/performans alanında adından söz ettiren cihazlardan biri oldu. Şirket şimdi ise ilgileri üzerinde toplayan telefonu, küresel pazar için hazırlıyor.

Redmi 12C MWC 2023 için Hazırlanıyor

Dünyanın dört bir yanında bulunan teknoloji şirketleri 26 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023 etkinliğinde boy gösterecek. Çinli elektronik devi Xiaomi de kendisi ve alt markaları ile beraber gerçekleşecek kongrede yeni ürünlerini sergileyecek. Bu yeni ürünler arasında yer alan 100 dolarlık Redmi 12C de düzenlenecek lansmanla beraber küresel pazar için görücüye çıkacak.

Redmi 12C Özellikleri

Küresele çıkacak telefonun Çin’de belirlenen fiyatla aynı etiketi taşıması beklenmese de aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Markanın yeni cihazı Redmi 12C, tasarım açısından geçtiğimiz senenin başlarında piyasaya sürülen Redmi A1 serisi akıllı telefonlara oldukça benziyor benziyor. İki kamera, bir LED flaş ve bir parmak izi sensörü içeren canavar, şık bir arka kamera modülüne sahip. Yeni Redmi, dokulu bir hissiyat veren arka panel ile beraber kavisli kenarlarıyla da modern bir görüntü yakalıyor. Ön tarafta ise, ince çerçeveli düz bir ekran ve V harfine benzetebileceğiniz bir çentik modeli bulunuyor.

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Teknik özelliklere de değinecek olursak olursak, akıllı telefon yüksek çözünürlük sunan 6,71 inçlik LCD bir ekrana ev sahipliği yapıyor. İşlemci ve bellek tarafında ise Redmi 12C, LPDDR4X RAM ve eMMC 5.1 flash bellek ile desteklenen bir MediaTek Helio G85 işlemciden güç alıyor.

Akıllı telefon yaklaşık 192g ağırlığında ve 8.77mm kalınlığında. Optik boyutunda, telefonun arkasında 50MP ana sensörlü bir duar-arka kamera ünitesi bulunuyor. Ön tarafta selfie’ler ve video görüşmeleri için 5MP’lik bir enstantane var. 4G bağlantı teknolojisini destekleyen akıllı telefon 5000mAh batarya ile besleniyor ve 10W şarjı destekliyor. Öte yandan cihaz, Bluetooth, WiFi ve hatta 3,5 mm kulaklık girişi gibi olağan bağlantı seçeneklerine de sahip