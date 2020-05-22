Redmi 10X serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı!

Redmi 10X serisini üç farklı telefon ile 26 Mayıs tarihinde Çin‘de göreceğiz. Bugün ise serinin genel kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihazlardan en az birinde 30X zoom yeteneği bulunacak. Bu da telefoto kamerasında 3X optik zoom olabileceği anlamına geliyor.

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Redmi 10X serisi hangi kamera özellikleriyle gelecek?

Weibo’daki Redmi sayfası serinin bir telefonunda 30X zoom ve OIS yeteneği bulunacağını onayladı. Ardından bu kameranın özellikleriyle ilgili bir teaser paylaşıldı. Ayrıca bu kameraların “yaratıcılık” konusunda verimli olan özel AI özelliklerinin bulunacağı ortaya kondu. Yapay zeka destekli kameralar günümüzde oldukça popüler ve Redmi‘nin de bu yarışta geri kalmaması sevindirici bir haber olarak karşılandı. Redmi 10X, arka kameralarında süslü arka plan bulanıklığı ve gece çekimlerinde yapay renklendirme ile oldukça ilgi çekicek gibi görünüyor.

Weibo‘daki bir başka paylaşım ise ürün direktörü Thomas Wang tarafından geldi. Thomas Wang, gece uzun pozlama fotoğraf çekemenin 10X Pro ile oldukça kolay ve keyifli olduğunu belirtti. Ayrıca ekstra bir ekipman gerekmeden oldukça kaliteli fotoğraflar elde edebilmenin mümkün olacağını söyledi.

Thomas Wang, Redmi 10X Pro‘nun tek tıklama ile çarpıcı bir fotoğraf çekebileceğini söyledi. Profesyonel bir SLR makine kalitesinde ve ayarları kendi yapan bir kamera olacağını belirtti. Cihazın tanıtılacağı etkinliğe dört gün kaldı. Bu süre içinde cihazla ilgili daha fazla bilgi alacağımızı tahmin ediyoruz.