LG Q61, teknik özellikleriyle birlikte duyuruldu!

LG, yeni orta segment telefonunu Güney Kore‘de LG Q61 olarak adlandırdı. Cihaz bugün teknik özellikleriyle birlikte resmi olarak duyuruldu. Telefon şimdilik Güney Kore pazarında satışa çıkacak.

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LG Q61 hangi teknik özellikler ile gelecek?

LG Q61, 6.5 inçlik 19.5:9 en boy oranına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelecek. Ön tarafta nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve 5 MP değerinde derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Kameralar yatay biçimde konumlandırılmış olup kamera diziliminin altında parmak izi okuyucusu mevcut. Q61, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Bu depolama alanını microSD kart ile genişletebilmek mümkün olacak.

LG Q61, 2.3 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir CPU kullanacak. Telefon DTS-X 3D Surround ses sistemli hoparlör ile birlikte gelecek. LG, ses konusuna yine ayrı bir önem vermiş gibi görünüyor. Cihazın MIL-STD-810G askeri standartlarına uyumlu olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Telefonun 4000 mAh değerinde pil kapasitesi bulunuyor. Q61‘in diğer önemli özellikleri ise NFC desteği ve çift bant Wi-Fi desteği olarak sıralanıyor.

Q61, tek beyaz renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Fiyatlandırma olarak ise 300$ fiyat etiketi ile gelecek. Güney Kore‘deki resmi satışlar 29 Mayıs günü başlayacak. LG‘nin cihazı diğer pazarlara getirip getirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.