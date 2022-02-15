Redmi 10 2022 Kutu Açılışı | 90Hz Ekran ve Stereo Giriş Segmentte!

Xiaomi Redmi Serisini,bn giril seviyede konumlandırdığı serisinin yeni modeli Redmi 10 2022’yi satışa sundu. Ofisimize gelen Redmi 10 2022 modelini kutudan çıkarttık ve ilk izlenimlerimizi paylaştık. Peki siz Redmi 10 2022 modelini nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bize görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.

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Türkiye’de üretilen Redmi 10, giriş seviyesi akıllı telefon deneyimini tüm kullanıcılar için yeniden şekillendiriyor. Tüketiciler Xiaomi’nin kendi sitesi üzerinden Redmi 10’un siparişi verebiliyor.

Bir önceki modele kıyasla Redmi 10, serinin ilk 50MP çözünürlüklü kamerasını, 90Hz 6,5 inç FHD+ AdaptiveSync ekranını ve giriş seviyesinde güçlü bir çip seti şık bir tasarımla bir araya getiriyor. Redmi 10, 4+128 GB 4.499 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla raflarda yerini aldı. 4+64 GB’lık model de yakın zamanda satışa çıkacak.

Redmi 10’un 50MP çözünürlüklü ana kamerası, özellikleriyle öne çıkıyor. 8MP ultra geniş açı kamerası, 2MP makro kamerası ve 2MP derinlik sensörü ile Redmi 10, kullanıcılara her durumda anı yakalama olanağı tanıyor. Cihaz ayrıca, çekimlere yetenek katmak için bir dizi şık filtrenin yanı sıra, kullanıcıları ve tüm arkadaşlarını fotoğrafın içine çeken büyük grup çekimleri için ideal olan panorama öz çekimleri içeriyor.

Redmi 10, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç ekranla geliyor ve 90Hz yenileme hızıyla görselleri daha canlı hale getiriyor. Redmi 10, AdaptiveSync teknolojisi sayesinde yenileme hızını içeriğe göre otomatik olarak ayarlayarak yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulan anlarda yenileme hızını artırıyor ve böylece cihazın pilinin daha uzun süre kullanılmasına olanak tanıyor. Redmi 10 ayrıca, gözleri rahatlatmak için Reading Mode 3.0 (Okuma Modu) özelliğine sahip.

Gücünü 2.0GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio G88 işlemciden alan model, segmentindeki en iyi performansı sunmak için tasarlanmış. Hızlı GPU, güçlü donanım ve diğer donanım özellikleriyle mobil performansı telefobu bir seviyeye taşıyor. 5.000mAh pil, 18W hızlı şarj ve kutu içinden çıkan 22.5W şarj cihazıyla Redmi 10, tüm işlerin endişe edilmeden tamamlanmasına yardımcı oluyor.

Redmi 10 tasarımıyla öne çıkıyor. Telefonun klasik, parmak izi bırakmayan yüzeye sahip karbon grisi ve çakıl beyazı ile dokulu parlak deniz mavisi olmak üzere üç farklı rengi bulunuyor. MIUI 12.5 sürümüne sahip Redmi 10, çift hoparlörüyle iyi bir ses deneyimi sunuyor.

Redmi 10 2022 Teknik Özellikleri Listesi ise şu şekilde:

Ekran: 6,5 İnç FHD+ IPS LCD AdaptiveSync 90HZ

İşlemci: MediaTek Helio G88

RAM/ Depolama: 4GB/64GB – 4GB/128 GB

Batarya: 5.000mAh pil

Şarj: 18W hızlı şarj

Ses: Stereo Hoparlör

Fiyat: 4GB/128GB 4499 TL