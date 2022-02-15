Yerli Üretim Redmi 10 Satışta!

Redmi 10, iddialı özellikleri ve üst düzey performansı erişilebilir hale getirmeyi hedefleyerek segment standartlarını yükseltme konusunda kararlı görünüyor. Bir önceki modele kıyasla dikkat çekmeyi başaran Redmi 10, serinin ilk 50MP yüksek çözünürlüklü kamerasını sunuyor. Beraberinde 90Hz 6,5 inç FHD+ AdaptiveSync ekranını ve güçlü bir çip seti şık bir tasarımla bir araya getiriyor. Başarılı performansı daha fazla kişinin kullanımına sunacak olan Redmi 10, 4+128 GB 4.499 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla raflarda yerini almaya başladı. 4+64 GB’lık modelinin de yakın zaman da satışa çıkacağı açıklandı

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Giriş Segmentinden Üstün Kamera Özellikleri



Redmi 10’un 50MP yüksek çözünürlüklü ana kamerası, diğer başarılı özellikleriyle kullanıcıların güzel içerikler yakalamalarına imkan sağlıyor. 8MP ultra geniş kamerası, 2MP makro kamerası ve 2MP derinlik sensörü ile Redmi 10, kullanıcılara fotoğraf konusunda çok fazla seçenek sunuyor. Cihaz ayrıca, çekimlere yetenek katmak için bir dizi şık filtrenin yanı sıra, kullanıcıları ve tüm arkadaşlarını fotoğrafın içine çeken büyük grup çekimleri için ideal olan panorama öz çekimleri içeriyor.

Redmi 10, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç büyük bir ekrana sahip ve 90Hz yenileme hızıyla görselleri daha canlı hale getirmeyi başarıyor. Redmi 10, AdaptiveSync teknolojisi sayesinde yenileme hızını içeriğe göre otomatik olarak ayarlayarak yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulan anlarda yenileme hızını artırıyor ve böylece cihazın pilinin daha uzun süre kullanılmasına olanak tanıyor. Redmi 10 ayrıca, gözleri rahatlatmak için Reading Mode 3.0 (Okuma Modu) özelliğine sahip.

Şık Tasarıma eşlik eden Yazılım Detayları



MediaTek Helio G88’in 2.0GHz sekiz çekirdekli işlemcisi ile güçlenen Redmi 10, yine giriş segmentin üsyüne çıkmayı başarmış görünüyor. Büyük 5.000mAh pil, 18W hızlı şarj ve kutu içinden çıkan 22.5W şarj cihazıyla Redmi 10, tüm işlerin endişe edilmeden tamamlanmasına yardımcı oluyor.

Redmi 10, pürüzsüz ve mükemmel görünüşlü, zarif ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Redmi 10’un klasik, kusursuz parmak izi bırakmayan yüzeye sahip karbon grisi ve çakıl beyazı ile harika dokulu parlak deniz mavisi olmak üzere üç farklı rengi bulunuyor. MIUI 12.5 sürümüne sahip Redmi 10, çift hoparlörüyle sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor.

Resmi Xiaomi teknik servislerinde garanti kapsamındaki, Redmi 10 dahil, tüm cihazlar ücretsiz olarak tamir edilerek kullanıcılara kaliteli ve hızlı satış sonrası desteği Türkiye’de Xiaomi tarafından sağlanmaya devam edecek. Detaylı bilgi için tıklayın!

Redmi 10 Özellikleri