Türkiye’nin katma değerli teknoloji distribütörü olup, bilişim sektöründeki global deneyimini uzun yıllardır ülkemize aktaran yeni nesil teknoloji danışmanı Redington Türkiye, yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri ve iş analitiği gibi alanlarda yenilikçi teknolojiler geliştiren ABD merkezli Practicus AI şirketinin tüm ürün ve hizmetlerinin dağıtımı için stratejik bir iş birliği yaptı. Redington Türkiye, bu ortaklık kapsamında Ağustos ayından itibaren Practicus AI’ın tüm yazılım çözümlerinin Türkiye’deki yetkili tek distribütörü oldu.

Practicus AI: Modern bir veri bilimi platformu

Bu iş birliği, Practicus AI ürünlerinin Redington partnerleri tarafından satış, satış sonrası destek ve profesyonel hizmetler konusunda Practicus AI ve Redington tarafından geliştirilmesi gibi birçok iş başlığını kapsıyor. Ayrıca Redington ve Practicus AI, veri bilimi ve yapay zeka üzerine sektörel etkinlikler düzenleyerek bölgede farkındalığı artırmayı ve Redington Akademi sayesinde gençlerin hızla gelişmekte olan bu alanda kendini geliştimesini hedefliyor.

Genel merkezi Seattle, ABD’de yer alan Practicus AI, kullanım kolaylığını güçlü özelliklerle birleştiren modern bir veri bilimi platformu olarak 2020 yılında uzun zamandır ABD’de bulunan Hakan Eren tarafından kuruldu. 20 yıldan fazla süredir büyük veri, yapay zeka, veri bilimi gibi alanlarda edindiği global deneyim ile Hakan Eren, şuan şirketin aktif CEO’su olarak devam ediyor. Platform, kullanıcı dostu arayüz altında ölçeklenebilir, esnek ve açık kaynaklı bir veri alt yapısı sunarak en karmaşık veri sorunlarınızı çözmenize yardımcı oluyor. Practicus AI, yapay zekadan makine öğrenmesine veri teknolojileri alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle dünyaca ünlü şirketlere uygun çözüm desteği sağlıyor

“Verinin gücü ile kurumların büyümelerine ve karar almalarına katkı sağlamak istiyoruz”

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Yapay zeka, makine öğrenmesi ve veri analitiği gibi teknolojiler günümüz iş dünyası için büyük potansiyele sahip. Çünkü bu teknolojilerle karmaşık veri setlerinin analiz edilmesi, kalıpların tanımlanması ve tahminlerin yapılması gibi işlemleri otomatize etme ve optimize etme yeteneğine sahip oluyorsunuz. Ayrıca, geniş ölçekte verilerin toplanması ve işlenmesi yeni iş fırsatlarının ve gelir kaynaklarının keşfedilmesine olanak tanıyor. Bu bağlamda yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri ve iş analitiği gibi alanlarda sunduğu teknolojilerle öne çıkan Practicus AI ile bir işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Practicus AI ile kurumların ellerindeki farklı departmanlarda farklı ölçeklerdeki verilerin katma değer yaratacak şekilde işlenmesini, analiz edilmesini ve öngörü yapılabilir hale getirilmesini sağlayarak bu kurumların büyümelerine ve karar almalarına katkı sağlamak istiyoruz. Bu iş birliği sayesinde Practicus AI ile tüm kullanıcılarımıza geniş bir yazılım çözüm yelpazesi sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Türkiye’yi veri bilimi konusunda söz sahibi haline getirmek istiyoruz”

Practicus AI platformunun veri bilimcileri ve veri odağı ile çalışan iş birimleri tarafından daha geniş ölçekte kullanılmasını hedeflediklerini ifade eden Practicus AI CEO’su Hakan Eren, “Redington’un geniş ve güçlü partner ağı sayesinde, pazarda daha geniş bir müşteri kitlesine erişebileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca bu sayede pazarın ve veri bilimcilerinin bu konuda eğitilmesini sağlayarak bu alanda yetişmiş kişi sayısını arttırmak ve Türkiye’yi veri bilimi konusunda söz sahibi haline getirmek istiyoruz. Bu iş birliğinin, iş ortakları, aracı kurumlar, son kullanıcılar ve iş dünyası için önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.