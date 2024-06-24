Atos Grup içerisinde dijital, bulut, büyük veri ve güvenlik alanlarında lider olan Eviden, dijital dönüşüm, bulut teknolojileri, veri, gelişmiş bilgi işlem ve siber güvenlik hizmetleri sunarak 53’ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir. 50.000’den fazla yetkin profesyoneliyle Eviden, işletmeler ve kamu otoriteleri için inovasyonu destekleyerek, Dijital Dönüşüm, Akıllı Platformlar, Bulut, Gelişmiş Bilgi İşlem, Dijital Güvenlik ve Net Zero gibi alanlarda müşterilerine ekonomik avantajlar sağlıyor.

Eviden’in öne çıkan çözümlerinden BullSequana AI, veri merkezlerinde bulut ve uç noktalarda yüksek performanslı yapay zeka çözümleri sunarak inovasyon, araştırma ve operasyonel verimlilik sağlıyor. Eviden, kimlik yönetimi ve veri koruma hizmetleri de dahil olmak üzere 6.500 güvenlik uzmanı ve 17 Güvenlik Operasyon Merkezi ile siber güvenlik hizmetleri sunan güçlü bir portföye sahip. Akıllı Platformlar çözümleri ise SAP, ServiceNow ve Salesforce entegrasyonlarıyla operasyonel verimliliği optimize ediyor ve iş dönüşümünü destekleyerek müşteri memnuniyetini artırıyor.

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Bu iş birliği ile Eviden’in yüksek kalite standartları ile Redington’un güçlü dağıtım ağı ve danışmanlık hizmetleri yeteneklerini bir araya getirecek. Bu sayede, iş ortaklarımıza ve son kullanıcılara üstün ürün ve hizmet deneyimi sunacağız. Eviden’in yenilikçi ve yüksek kaliteli çözümleri ile Redington’un güçlü dağıtım kapasitesini bir araya getirerek değer yaratmayı hedefliyoruz.”

Eviden Gelişmiş Bilgi İşlem ve Siber Ürünler MEA Bölge Direktörü Keyur Joshi ise, “Redington Türkiye ile yaptığımız bu stratejik ortaklık, Türkiye’deki müşteri tabanımızı genişletmemizi ve müşterilerimize Kurumsal Bilgi İşlem, Bilgisayarlı Görü ve Siber Güvenlik alanlarının dijital dönüşüm süreçlerinde daha hızlı ve etkili çözümler sunmamızı sağlayacak.” diye belirtti.