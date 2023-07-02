Nubia bir süredir pazara yeni cihazlarını sürüyor. Bu bağlamda piyasaya birçok akıllı telefonunu süren Çinli şirket 5 Temmuz tarihinde Red Magic 8s Pro isimli akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak 5 Temmuz tarihinde yapılacak lansmanda tanıtılacak tek ürün bu değil. Marka Red Magic 8s Pro’nun yanında bir de yeni oyuncu tabletini tanıtacak. Detaylara bakalım.

Nubia’nın resmi olarak yayınladığı posterlerde tabletin tasarım ve batarya detayları açıklandı. Posterlere göre tablet 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 10.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

Sızıntılara göre tablet 12.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekranda OLED veya LCD bir panel kullanılacak. Ekran 1600 x 2560 piksel çözünürlük sunacak.

Sızıntılara göre tablet Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setini geçen sene amiral gemisi akıllı telefonlarda görmüştük. Bu yonga setine 12 GB RAM eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 10.000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise tablet bir adet ön ve bir adet arka kameraya sahip olacak. Ön tarafta 13 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılırken arka tarafta 16 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılacak.

Tablet piyasası her geçen gün daha da büyüyor. Bakalım Nubia’nın tablet pazarındaki rakipleri olan Samsung, Apple gibi markalar bu durum karşısında ne yapacak?