Red Magic ile Nubia da Oyun Telefonu alanına adım atıyor

Nubia Z18 serisi ile standart telefon kullanıcılarına yeni ürünler sunarkan Red Magic ile de oyun dünyasını unutmuyor. Razer’ın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Razer Phone ile yeni bir akım olarak ortaya çıkan oyun telefonlarının gelceği merak uyandırıyordu. Derken Çin’in en iyilerinden Xiaomi de geçtiğimiz günlerde Black Shark telefonu ile bu alana adım attı.

Red Magic tarihin 3. oyun telefonu oldu

Piyasanın üçüncü oyun telefonu ise Nubia’dan gelecek gibi. ZTE alt firması olan Çinli üretici 19 Nisan’da telefonu satışa sunuyor. Red Magic ya da Red Devil yani Kızıl büyü/Şeytan anlamına gelen isimli telefon için reklam filmi bile hazır.

Bir Çinli’den beklenecek kaliteyi şaşırmayan reklam filmi telefon hakkında hiçbir bilgi vermese de köşeli tasarım, tuşların sadece sağ tarafta olması gibi detaylar göze çarpıyor. Öte yandan Çin’deki bazı kaynaklara göre telefonun içinde Snapdragon 845 işlemci yongası bulunacakmış.

Oyun telefonlarını diğerlerinden ayıran esas özellik, soğutma sistemi ise Red magic’te içerideki fanlar yardımı ile sağlanacak. Yeni hava soğutma teknolojisi ile gelecek telefonun arka kısmı ise karbon nanomaddeden olabilirmiş. Tüm detaylar iki gün sonra ortaya çıkacak.