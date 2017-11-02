Razer’dan Muhteşem Özelliklere Sahip “Oyuncu Telefonu”: Razer Phone

Oyun dünyasının en önemli markalarından biri olan Razer, tamamen oyuncu odaklı telefonu Razer Phone’u dün duyurdu.

Günümüzde oldukça gelişen telefonlar, artık oyunlar konusunda da kusursuz bir çalışma gösterebiliyor. Ancak tamamen oyun odaklı bir telefon görmeyeli de uzun zaman olmuştu. Nokia N-Gage ve Sony Ericsson Xperia PLAY gibi cihazların ardından bu sefer işini gerçekten iyi yapmış bir telefon karşımızda: Razer Phone

5.7 inç boyutundaki 1440 x 2560 piksel IGZO ekranı bulunan Razer Phone’da en önemli detay ise UltraMotion özelliği ile 120 Hz desteği sunması. Evet, yanlış görmediniz. Bu telefonda 120 Hz 1440p ekran bulunuyor!

Bunun yanı sıra Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, Adreno 540 grafik işlem birimi, 8 GB RAM, 64 GB depolama ve 2TB’a kadar Micro SD kart desteği sunan telefon, tam bir oyun canavarı olarak karşımıza çıkıyor.

4.000 mAh bataryası ile sağlam bir deneyim sunacak cihaz, THX ve Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlörleri ile oyun zevkinizi yükseltecek. Ahize ve ekran altında yer alan bu hoparlörlerin kendine has amfisi ile size tam bir surround ses deneyimi sunacağı da belirtiliyor.

Kamera noktasına gelecek olursak Arkada 12 MP ve 13 MP çözünürlüğünde iki adet kamera kullanan Razer Phone, ön tarafta ise 8MP bir kameraya yer vermiş. 4.000 mAh bataryasını son Quick Charge teknolojisi olan 4.0+ ile oldukça hızlı şarj da edebilen telefon 158,5 x 77,7 x 8 mm boyutlarında ve 197 gr ağırlığında olacak.

Bir oyun telefonu olması neticesinde özel telefonlar ile gelecek Razer Phone’da Final Fantasy XV Pocket Edition, Gear.Club, RuneScape, Old School RuneScape, Lineage 2: Revolution, World of Tanks Blitz, Shadowgun Legends, Titanfall: Assault ve Tekken oyunları da ön yüklü olarak geliyor.

Ülkemize gelişi konusunda maalesef Razer’ın böyle bir planı olmadığını belirtelim. Yani sadece yurtdışından alınabilecek olan bu telefon 700 Dolar fiyatıyla 17 Kasım’da raflardaki yerlerini alacak.