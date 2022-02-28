realme, Amiral Gemisi GT 2 Pro’yu Tanıtıyor

realme, bugün MWC 2022’de realme GT 2 Serisi’nin tanıtımını gerçekleştirdi. realme’nin şimdiye kadar sahip olduğu en ayrıcalıklı amiral gemisi serisi olan realme GT 2 Serisi, realme için heyecan verici bir adım olarak öne çıkıyor.

realme GT 2 Pro, Süper Gerçeklik Ekranı olarak adlandırılan teknolojisi ile kullanıcılarına zengin, doğal ve özgün hissettiren gerçekçi görseller sunmanın haricinde, yüksek yenileme hızına sahip ultra yüksek çözünürlüklü bir ekran kullanıyor. LTPO 2.0 Teknolojisine sahip Dünyanın İlk 2K AMOLED Düz Ekranı olan Süper Gerçeklik Ekranı, 4,5 milyonun üzerinde piksel ve inç başına 525 piksel ile 6,7 inç E4 AMOLED kullanılarak oluşturuldu. Sahip olunan daha yüksek piksel yoğunluğuyla beraber, ekran görüntüsünde saç teli ya da tek tek çimen gibi en küçük ayrıntılar ve detaylar bile rahatlıkla görüntülenecek.

Üstün Renk Performansı

Süper Gerçeklik Ekranı, 10-bit renk derinliğiyle olağanüstü renk performansına sahip. Bahsettiğimiz renk derinliği seviyesi, her biri 1.024-ton kırmızı, yeşil ve mavi üretebilir ve toplamda 1,07 milyar etkileyici renk ekliyor. Bu, yalnızca yaklaşık 16 milyon renk üretebilen tipik bir 8 bitlik ekrana göre 64 kat daha fazla renk bilgisi demektir. Ayrıca Süper Gerçeklik Ekranı, 1.400 nit’lik devasa bir dış mekan parlaklığına ulaşarak sınıfının öncülerinden biri haline geline gelmeyi başarıyor. Optimum güç tasarrufu ve ergonomik bir kullanım deneyimi için ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanan 10.240 ayrı parlaklık düzeyine sahip olduğunu da belirtelim.

LTPO 2.0 Teknolojisi ile Süper Gerçeklik Ekranı, yenileme hızını 1 ile 120 Hz değerleri arasında otomatik olarak ayarlayabiliyor. Bu sayede de pil ömrünü 1,7 saat artırmayı başarıyot. GT 3.0 Modu ile 1.000Hz dokunmatik örnekleme otomatik olarak devereye girebilir. Ayrıca GT 2 Pro, Display Mate, A+’dan ekran kalitesi açısından mümkün olan en yüksek puanı almayı başardı.

Dünyanın En Hızlı Android İşlemcisi realme GT 2 Pro, en yeni Snapdragon 8 Gen 1 Platformu ile güçlendirildi. Gelişmiş 4nm işlem teknolojisini ve dünyanın ilk ARM v9 mimarisini benimseyerek, %30 daha yüksek performans ve sürdürülebilir verimlilik sunuyor. realme GT 2 Pro, çipin performansını en üst düzeye çıkarmak için 3 santigrat dereceye kadar soğutma için şaşırtıcı 36761 mm2’lik endüstriyel en büyük ısı yayma alanına sahip. Soğutma sistemi, en yüksek performans sağlayan 4129 mm² Paslanmaz Çelik VC alanına sahip, tamamen yenilenmiş 9 katmanlı bir soğutma yapısıyla inşa edildi. Endüstride İlk Biyo-Tabanlı Polimer Tasarımı, Naoto Fukasawa ile Beraber Tasarlandı realme, sürdürülebilir kağıt sanatı konseptine dayanan ve endüstride İLK olma özelliğine sahip, Biyo-Tabanlı Polimer tasarımı için dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcı Naoto Fukasawa ile tekrar işbirliği gerçekleştirdi. 63 prototip ile beraber 12 aylık araştırma sürecinden sonra, realme GT 2 Pro çeşitleri, son teknoloji işçilik ve 0,1 mm lazer kazıma sürecini içeriyordu. Sürdürülebilirliğin tasarım felsefesiyle uyumlu ilerleyen realme GT 2 Pro’nun arka tasarımı, SABIC’in ISCC+ tarafından sertifikalanmış olup, ELCRIN biyo-bazlı kopolimer malzemesinden yapıldı. Fosil bazlı alternatiflerle karşılaştırıldığında, bu malzeme benzer performans sunarken, LNP ELCRIN biyo bazlı kopolimer materyalinin kilogramı başına iki kilogram CO2 azaltımı sağlıyor. SABIC’in biyo-bazlı malzemelerinin kaynakları, ham tali yağı ve hidro-işlenmiş bitkisel yağlar gibi gıda zincirleriyle rekabet etmeyen biyokütle atıklarından veya kalıntılarından elde ediliyor. Dünyanın ilk 150 ° Ultra Geniş Kamerası ve 40x Mikro Lensli Kamera İçeren Üçlü Kamera realme GT 2 Pro, dünyanın ilk 150° ultra geniş kamerasını ve 40x mikro lensli kamerasını içeren olağanüstü bir üçlü kamera kurulumuyla kullanıcıları karşılıyor. 50MP birincil kamera, Çok yönlü PDAF piksel ve OIS özelliklerine sahip, amiral gemisi seviyesindeki IMX766 sensörüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor. IMX766 sensörü, hem fotoğraflar için optik görüntü sabitleme hem de videolar için elektronik görüntü sabitleme ile birlikte sunuluyor. Optik görüntü sabitleme, el hareketlerinizi telafi etmek için merceğin kendisinin fiziksel olarak hareket etmesi anlamına geliyor. Ayrıca, dünyanın ilk 150 derecelik ultra geniş kamerası sayesinde başarılı panoramalar çekebilirsiniz. Böylelikle görüntüleriniz için görüş alanında çoğu ana kameradan (84°) %278 oranında daha yüksek seyrediyor. Bu denli yüksek dereceli bir kamera, özel bir yazılıma ihtiyaç duyacağı için ilk balık gözü moduyla beraber geliyor. 40X Mikro-lensli kamera 2.0, kullanıcılarına yepyeni bir şekilde deneyim olanağı sunuyor. Mikro lens deneyimine her daim önem veren realme, 2.0 versiyonu ile 2 kat deneyim sağlayarak, odaklanmayı çok daha keyifli hale getiriyor. Bununla birlikte alan derinliği 4 kat oranında artırıldığının altını çizelim. Böylelikle karelerin daha büyük kısmının odakta olmasını sağlayarak, çok daha net görüntüler ve kolay odaklanma sağlıyor. 3 Yıllık işletim Sistemi Güncellemeleriyle realme UI 3.0 Android 12 tabanlı realme UI 3.0, yeni tasarlanmış 3D simgeler, Uzay Tasarımı yanı sıra uygulama izin kontrolü ve konum gizleme gibi gelişmiş gizlilik işlevleriyle birlikte geliyor. İşlevsellik ve kişiselleştirme göz önünde bulundurularak tasarlanan realme UI 3.0, kullanıcılarına daha fazla özgürlük ve kişisel bir deneyim olanağı tanır. Ayrıca realme GT2 serisi, 3 yıllık büyük Android işletim sistemi güncellemelerini ve 4 yıllık Android güvenliğini taahhüt ediyor. Özetle GT 2 Pro realme bünyesinde en ayrıcalıklı amiral gemisi olarak öne çıkan realme GT 2 Pro, ilk biyo-tabanlı tasarımı, en iyi 2K LTPO AMOLED ekranı, en yeni Snapdragon 8 Gen 1 Platformu, en büyük ısı emici alanı ve üçlü kamera sistemiyle beraber geliyor. Ayrıca, 65W SüperDart Şarj ile güçlendirilmiş, 5000mAh Büyük Pil, gelişmiş Anten Matrix Sistemi ve Dolby Atmos Dual Stereo Hoparlörler ile donatıldı. Ayrıca Android 12 tabanlı realme UI 3.0 ise en büyük destekçilerinden. Performans olarak amiral gemisi niteliğinde olan realme GT 2, tasarım, pil, realme UI 3.0 ve RAM dahil olmak üzere realme GT 2 Pro ile aynı donanıma sahiptir. 120Hz E4 AMOLED Ekran, güçlü Snapdragon 888 5G İşlemci ve Paslanmaz Çelik Buharlı Soğutma Plus Sistemi ve GT 3.0 Modu özelliklerine sahiptir. Daha fazla bilgiye ulaşmak tıklayın! realme Hakkında