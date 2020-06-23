Haber
Realme yeni marka stratejisini duyurdu: 1+4+N!
2018 yılında Oppo’dan ayrılan ve BBK Electronics bünyesinde bağımsızlaşan Realme, kısa süre içerisinde akıllı telefonları aşan bir ekosistem oluşturdu. Akıllı saatler başta olmak üzere giyilebilir ürünlere de odaklanan marka, uzun vadeli hedeflerinin bir parçası olarak yeni marka stratejisini duyurdu.
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Realme, yeni stratejisinde Huawei’den mi esinlendi?
Markanın Hindistan CEO’su Madhav Sheth’in bugün duyurduğu strateji, iç içe geçmiş 3 çemberden oluşuyor. Çekirdek çemberde Realme’nin ana ürünü olan akıllı telefonlar bulunurken, orta çembere 4 farklı ürün grubu yerleşiyor. Akıllı saat, televizyon, kulaklık ve mikrofondan oluşan çemberdeki ürünler, Realme Link uygulaması sayesinde markanın akıllı telefonları ile senkronize oluyor. En dış çemberdeki ürünler ise ev, kişisel ve seyahat ekosistemi olarak kendi içinde 3 temel gruba ayrılıyor. Bu grupta akıllı baskül, diş fırçası, powerbank ve projektör gibi IoT ürünleri bulunuyor.
Realme tarafından paylaşılan ürün stratejisi, geçtiğimiz yıl Huawei’nin duyurduğu 1+8+N stratejisi ile büyük benzerlikler taşıyor. Huawei de mevcut stratejisinde akıllı telefonları merkeze konumlandırıp Realme’ye benzer ürünler ile etrafını çevreliyor. Kullanıcılar; bünyesinde Oppo, Vivo ve OnePlus’ın da bulunduğu BBK Electronics’in bu hamlesiyle doğrudan Huawei’yi hedefine aldığını iddia ediyor.
Madhav Steth, yeni iş planlarının yanı sıra markanın gelecek ürünleri ile ilgili de bilgiler paylaştı. 25 Haziran’da duyurulacak Realme X3 modelinin yanı sıra Adventurer adlı profesyonel bir sırt çantası da görücüye çıkacak. Su geçirmez yapıda olduğu belirtilen çantanın 20 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Mobil
Apex Legends yıl sonuna kadar mobil platformlara gelebilir!
Battle Royale oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan Apex Legends mobil platformlara gelmeye hazırlanıyor. EA cephesi oyunu yıl sonuna kadar iOS ve Android için çıkaracaklarını duyurdu.
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Android ve iOS için Apex Legends müjdesi!
Apex Legends yıl sonuna kadar mobil platformlara gelebilir. EA CEO‘su Andrew Wilson yaptığı açıklama ile dünyaca ünlü oyunun mobil platformlar için çok yakın bir zamanda çıkabileceğini belirtti. Battle Royale oyunlarının öncülerinden olan EA yapımı oyun, görünüşe göre hayranlarını daha fazla bekletmeyecek gibi gözüküyor. Oyunun Nintendo Switch versiyonu içinde çalışmalarını sürdüler Electronic Arts böylece oyunu her platforma çıkartma hedefine bir nebze olsun daha yaklaşmak istiyor.
Özellikle oyun dünyasındaki en büyük rakipleri olan Fortnite, PUBG ve Call of Duty gibi oyunların mobil platformlar içerisinde yer alması Electronic Arts‘ı bu yönde bir gelişime teşvik etmiş gibi gözüküyor. Ancak Electroinc Arts oyunu en sıkıntısız haliyle piyasaya sürmek istiyor. Firma gelen bilgilere göre oyunu başlangıçta her ülkeye aynı anda sunmayacak. Oyunun test aşaması için belli ülkelerde erişime açılması düşünülürken, gelen geri dönüşlere göre geliştirmelerin devam edilmesi planlanıyor. Henüz çıkış tarihi belli olmayan aksiyon oyununun, ilerleyen günlerde bizlere daha fazla detaylar vermesi bekleniyor. Bakalım Apex Legends mobil platformlara ilk çıktığı gün yarattığı etkiyi yaratabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Realme C11 modelinin lansman tarihi belli oldu!
Çinli teknoloji şirketinin merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Realme C11 modelinin lansman tarihi belli oldu. Şirketin yeni telefonu hakkında yeni detaylar, resmi belgeler ve sızıntılar aracılığıyla ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Realme orta giriş seviye akıllı telefon serisi C ailesine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz günlerde aldığı bazı sertifikalar ile bunun sinyalini bizlere göstermişti. Realme C11 adıyla gelmesi beklenen cihazın işlemcisinin yanında bazı teknik özellikleri de belli oldu.
6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 3+ korumalı ekran ekran ile gelecek olan bu model, MediaTek Helio G35 yonga setinden beslenecek. Uygun fiyatı korumak için 2 GB RAM kullanan cihaz, 32 GB dahili depolama birimine yer verecek.
Şirket tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgiye göre Realme C11, 30 Haziran tarihinde çevrimiçi bir etkinlik ile resmen tanıtılacak. Söz konusu akıllı telefonun ilk olarak Hindistan ve Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Realme’nin C11 modelinin, ülkemize satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Realme C11 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde
- Koruma: Corning Gorilla Glass 3+
- İşlemci: 2.3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 12nm yonga seti (Cortex-A53 CPU) ARM GPU
- RAM: 2 GB LPDDR4x
- Depolama birimi: 32 GB – microSD kart ile 256 GB’a kadar hafıza arttırımı
- İşletim sistemi: Realme UI tabanlı Android 10
- Arka kamera: 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensörlü
- Ön kamera: 8 Megapiksel
- Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou
- Batarya: 5000 mAh
Akıllı Telefonlar
OnePlus, uygun fiyatlı cihazlar da üretmeye başlayacak
Bir süredir amiral gemisi cihazları ile öne çıkan OnePlus, piyasadaki rekabete daha fazla dahil olabilmek adına uygun fiyatlı modeller de üretmeye başlayacağını açıkladı. OnePlus tarafından resmi olarak yapılan açıklamaya göre, uygun fiyatlı yeni OnePlus cihazları, düzenli olarak görebilmemiz mümkün.
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Uygun fiyatlı OnePlus cihazlarda bizleri neler bekliyor
OnePlus yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, uygun fiyata sahip olacak bu modeller, ilk olarak Avrupa ve Hindistan pazarlarında; ardından da Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulacak. OnePlus marka amiral gemisi cihazların tasarımcısı Paul Yu ise, genç ve kreatif bir ekip ile son birkaç aydır uygun fiyatlı yeni seri cihazlar üzerinde durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Yeni seride beklenen ilk cihazlar ise, OnePlus Z veya OnePlus Nord olacak. Cihazda beklenen özellikler ise, ana kamera 48 megapiksel olmak üzere arka tarafta dörtlü kamera modülü, 6.4 inç OLED ekran paneli ve 90 Hz ekran yenileme hızı şeklinde. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisi ve 5G desteği bekleniyor. Ayrıca cihaz, 4000 mAh bataryaya sahip olabilir.
OnePlus cephesinin uygun fiyata sahip olacak yeni cihazı için olası çıkış tarihinin Temmuz ayının ilk yarısında olması bekleniyor. Amiral gemisi katili cihazları ile ün yapmış olan OnePlus, bakalım yeni atıldığı segmentte de aynı başarıyı yakalayabilecek mi. Sonuç ne olursa olsun bizce OnePlus’ın bu segmente dahil olması bizlerin, yani son kullanıcıların avantajına olacaktır. Üreticiler arasında ne kadar rekabet olursa bizler de daha iyi cihazları daha uygun fiyatlarla edinebiliriz. Siz OnePlus’ın bu hamlesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus bu segmentte başarıya ulaşabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!