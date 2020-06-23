Realme yeni marka stratejisini duyurdu: 1+4+N!

2018 yılında Oppo’dan ayrılan ve BBK Electronics bünyesinde bağımsızlaşan Realme, kısa süre içerisinde akıllı telefonları aşan bir ekosistem oluşturdu. Akıllı saatler başta olmak üzere giyilebilir ürünlere de odaklanan marka, uzun vadeli hedeflerinin bir parçası olarak yeni marka stratejisini duyurdu.

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Realme, yeni stratejisinde Huawei’den mi esinlendi?

Markanın Hindistan CEO’su Madhav Sheth’in bugün duyurduğu strateji, iç içe geçmiş 3 çemberden oluşuyor. Çekirdek çemberde Realme’nin ana ürünü olan akıllı telefonlar bulunurken, orta çembere 4 farklı ürün grubu yerleşiyor. Akıllı saat, televizyon, kulaklık ve mikrofondan oluşan çemberdeki ürünler, Realme Link uygulaması sayesinde markanın akıllı telefonları ile senkronize oluyor. En dış çemberdeki ürünler ise ev, kişisel ve seyahat ekosistemi olarak kendi içinde 3 temel gruba ayrılıyor. Bu grupta akıllı baskül, diş fırçası, powerbank ve projektör gibi IoT ürünleri bulunuyor.

Realme tarafından paylaşılan ürün stratejisi, geçtiğimiz yıl Huawei’nin duyurduğu 1+8+N stratejisi ile büyük benzerlikler taşıyor. Huawei de mevcut stratejisinde akıllı telefonları merkeze konumlandırıp Realme’ye benzer ürünler ile etrafını çevreliyor. Kullanıcılar; bünyesinde Oppo, Vivo ve OnePlus’ın da bulunduğu BBK Electronics’in bu hamlesiyle doğrudan Huawei’yi hedefine aldığını iddia ediyor.

Madhav Steth, yeni iş planlarının yanı sıra markanın gelecek ürünleri ile ilgili de bilgiler paylaştı. 25 Haziran’da duyurulacak Realme X3 modelinin yanı sıra Adventurer adlı profesyonel bir sırt çantası da görücüye çıkacak. Su geçirmez yapıda olduğu belirtilen çantanın 20 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.