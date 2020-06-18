Realme, yeni kamera düzeni ve kulaklık üzerine çalışıyor!

Realme, geçtiğimiz Ağustos ayında Realme 5 ve 5 Pro modellerini duyurmuştu.Bu modellerin en önemli özelliği ise firmanın ilk 4 arka kamera dizilimine sahip olan telefonları olmasıydı.

Yeni kamera düzeni!

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Realme’nin Hindistan CEO‘su konumunda olan Madhav Sheth, şirketin Hindistan YouTube kanalındaki #AskMadhav serisinin son bölümünde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir kamera düzeni üzerinde çalışıldığı ve düzene sahip telefonların önümüzdeki aydan itibaren piyasada olacağı en önemli bilgiler arasında. Ayrıca Sheth, şirketin yeni tanıtılan X3 ve X3 Superzoom modellerinin de 25 Haziran’da Hindistan’da satışa çıkacağı bilgisini de verdi.

Üst düzey TWS kulaklıklar!

Sheth, şirketin üst düzey bir tam kablosuz TWS kulaklık üzerinde de çalıştığını ancak bununla ilgili detay veremeyeceğini ifade etti. Ayrıca Sheth, 55 inçlik bir akıllı televizyon üzerinde de calışmaların olduğunu ve önümüzdeki ay daha fazla detayı öğrenebileceğimizi de söyledi. Şirketin geçen sene Buds Air modeli ile beraber tanıtmış olduğu kablosuz şarj cihazı da bu aydan itibaren Hindistan’da satışa çıkmış olacak.

Realme C2’ye yeni güncelleme yakında!

Akıllı telefonların UI arayüzü ile ilgili de soruları cevaplayan CEO, Realme C2’nin Eylül ayında yeni bir güncelleme alacağını duyurdu. Sheth son olarak da şirketin akıllı televizyonların işlemcilerinde neden Mediatek markasını seçtiklerini, Buds Air Neo için yeni kırmızı ve yeşil renk seçenekleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Daha detaylı bilgiler için ilgili videoyu bu bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.